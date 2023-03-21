“熄下怒火最吉祥…”

星云大师说：分享故事：两位修行人，因为细微的法义之争而吵架，彼此还发誓不再见面。每逢到了有宗教聚会时，双方都会先问对方有没有参加，如果一方参加了，另一方就不去。

有人要劝和，就说了：“我们都是修行人，目标就是有一天能到极乐世界去，怎么现在就要分个有你没有他的地步，吵个不休呢？”可其中一位修行人说：如果他那样的人也能到天堂，那还是什么天堂啊？他都去了我还想去吗？”双方怨恨竟到了如此程度。

日子一天天过去，其中一位修行人在临终前悔悟，他留下遗言：“我一生最大的遗憾是与某修行人为了宗教的观点之争，吵了一辈子架，并且从此不相往来。我死之后，希望他能够原谅我，来参加我的葬礼。

看到对方的遗言后，另一名修行人大哭了起来，说：“我怎么跟他吵到死为止呢？还是他先原谅了我，他真是成佛了，而我却仍是那个丢不下怨恨心的鬼啊！”

柔软

当嗔恨心生起，我们往往忘记自己的修养，也不顾自己的风度，这也是嗔恨心可怕之处，一发不可收拾，任何人都难幸免于祸患。古德云：“向前三步想一想，退后三步思一思，嗔心起时要思量，熄下怒火最吉祥。”如果想要消灭内心嗔恨的火焰，就要懂得忏悔，懂得用慈悲的法水让它柔软，否则只有让嗔恨之火烧身，让嗔恨之气压榨。

我们如何让嗔恨心柔软？如果能把恨得很深的人当成恩人看待，就把他看成是助我们逆水行舟的那个人，那么，慢慢地，我们就会明白，和我们不和的人，就是来度我们的，我们就是要从中学习。

这是一个极不容易的心理过程，但是我们要练习，不练习就没有智慧，也没有慈悲。其实，换个角度想，人的一生，多多少少总会遇到自己厌恶的人和事，如果我们从来没有遇过，总是一帆风顺地走过人生，还真是因缘殊胜的人了。

接轨

我们应该对外境“转怀恨为感恩”，觉得他们都对我们太好了；对自己则要转爱为恨，所谓恨铁不成钢，恨器不成材。我们一面怨恨自己，一面还要加油，要精进，要努力，最后化怨恨为喜悦。想想，世界何其大，我们应该到处与人为善，到处广结善缘；只要自己善事做得多，善缘结得广，自然到处受人欢迎，自然到处能皆大欢喜，这样的人生何其美好！因此，何不走出恨的框框，敞开心胸与世界接轨，如此人生，岂不更好？