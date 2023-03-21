法国佬真与众不同，报道出炉奥斯卡新闻，全世界洗板对象都是为有色熟女争光的“杨爷”，他们偏偏聚焦关继威，电视主播念念有词Kiwi Quan，教我差点以为天外飞来一款南美或北非生产的奇异果。由7岁投奔怒海讲起，困在香港越南难民营一年零几个月，跟着举家赴美打天下，被Spielberg相中演出《夺宝奇兵》，天才童星成年后尝尽好莱坞白眼，终于守得云开见月明。最后是隔了几乎40年与哈理逊福特热情熊抱镜头，闻者无不赔上眼泪鼻涕。

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说起来或者你不信，杨女士在法国无甚观众缘，“Crazy Rich Asians”全球处处垂涎，唯独香榭丽舍戏院冷冷清清，《卧虎藏龙》威震江湖，巴黎不曾加入膜拜行列，甚至自家宝贝卢贝松炮制《昂山素姬》，主人翁当日贵为反暴英雄，亦吸引不到号称拥护自由平等博爱的民族倾巢而出。去年石头爆出《妈的多元宇宙》（本地译《天马行空》），法国映期全世界排最尾，连一带一路驿站都成了明日黄花，巴黎人才有机会欣赏。标尾会是否如烟花汇演最末高潮那样满堂红？呃，倒更像湿了的火药。