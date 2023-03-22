“心中没有憎厌，哪里来的怨恨…”

星云大师说：分享故事：唐朝的道积法师，在益州福感寺当住持时，收容了许多麻疯病人。他们一个个身上腐烂发臭，法师不但不嫌恶他们，与他们同吃同住，而且耐心替他们薰沐治疗，丝毫不觉厌烦。风声传开，许多信徒纷纷躲闪不敢接近。有人问法师：“你天天跟又烂又臭麻疯病人在一起，难道你不怕被传染吗？”

法师微笑道：“所谓清净与臭秽，全是人的心识作用，心中没有憎厌，哪里来的怨恨？心田清净，处处清净，我一个出家人如果连这点嗔妄心都放不下，连这点慈悲心都提不起，岂不是有愧道法？”

天秤

心识作用要说明什么？我们这颗心是至大无外，至小无内，不受时空影响的，只要能够不依世事，不惜身命，不求名闻，不贪利养，让心灵清净无垢，那么，红尘是非都不能难倒我，种种贪嗔痴妄不过像抽刀断水、起风吹光，永远不能折损光和水，也永远不能污染我们的永恒心。

大家偶尔也会注意自己：我心里很苦，心里很挂念，心里现在想着发财，心里希望讨厌的事赶快解决，这些都是生灭心，不是永恒心，我们要找的是一颗永恒心。能找到自己的心，是非好坏、善恶得失，一切在自己，到时，我们心中自有一把天秤，不会随着风吹风倒，对自己有无限的肯定。

不惑

再分享故事：禅宗的大梅法常禅师，是马祖道一的徒弟，凡是有人问马祖“如何是佛”，他总是回答“即心即佛”，如果有人追问“如何是心”，他就说“即佛即心”。大梅法常在马祖座下得道，后来到别处弘法，凡是有人问道，他也都说是“即心即佛，即佛即心”，度化了很多人。消息传到马祖那里，马祖想试探这个徒弟，就派了一个弟子去考验他。这个弟子就去问大梅法常：“您在马祖门下，学到什么？”大梅法常答：“师父开示我：即心即佛！”

这个弟子又问：“什么是心？”大梅法常还是说：“即佛即心！”这个弟子就说：“不对啊！马祖现在不是这样讲，他现在都说“非心非佛，非佛非心”了！”

大梅法常听了，不但不惊奇，反而笑了起来：“师父就是喜欢捉弄人，我管他什么非心非佛，非佛非心，我仍然即心即佛，即佛即心！”这个弟子把这番对话带回去，马祖听了以后，很高兴的说：“好，梅子成熟了！”

这句话一语双关，意思是说：大梅法常能够不被表语系缚，不改变悟道的宗旨，是真悟道了。所谓“心生种种法生，心灭种种法灭”，万法不离一心，只要道心坚定，不被人牵着鼻子走，又不惑于环境变迁，这颗心也就接近佛法了。