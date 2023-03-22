要用什么来奖励长期服务员工，表达对他们的感激和敬意最贴切？旅游配套？可观现金？一顿米其林美食？一张奖状？一席肺腑感言？一个拥抱？一声谢谢？还是一枚劳力士腕表？

用物质来表达感激是一种有形方式，视不同公司的规模和能力而定。但有时候无形的感激更让人感动。当对方愿意腾出时间与你好好畅谈，用诚恳的话语和真诚的动作来表达你在几个十年以来各方面的贡献，你会在那一刻知道自己并非一个可有可无，也不是随时能被取代的“东西”，也会觉得自己的付出没有白费，没有被忽视，这种被认可，其重要性可能远远超过一表难求的劳力士。

不清楚各行各业如何对待他们的长期员工，但派送劳力士表以前是一些老字号大公司的作风，那不仅仅是关乎名表的贵重性，而是用其名贵的特质来表示公司对长期服务员工的重视。说真的，并不是每个人都对劳力士有感觉，大家或许都懂得劳力士是有价名牌，但不是每个人都渴望佩戴，更多的情况也许是拿到之后收藏起来，一年拿出来看一次。关键是那分心意，尤其是当你知道那是很不容易才张罗到的东西，你会感激公司愿意为了奖励／鼓励长期服务员工而作出的安排。有已经算好，现实中有很多长期服务员工被自然而然融入在公司系统中，多做额外做都是应该和理所当然，没事的时候细水长流，有事的时候波涛汹涌，黄金十年随时化为破铜烂铁。