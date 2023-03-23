“错爱是祸患的起因…”

星云大师说：分享故事：女孩子在台北开一家餐饮店，男友则是来台湾做生意的外国人。男友从外国来台时，都会住在女孩子家，但住没几天就出门，过了几天又回来，如此交往一、两年，女孩子开始追问何时结婚。

然而，男友都以要等事业上轨道作借口拖延，直到三年多以后，他才在女孩子苦苦哀求下，说出已在自己的国家结了婚，他是已婚者！

女孩子伤痛至极的来找智者。智者说：“这样的人还值得妳去爱吗？赶快把情断了吧！”但女孩子却放不下这段情，一直说他是个好人。智者说：“如果是好人，不会骗妳的感情，长达三年！妳要赶快放下，否则会愈来愈痛苦。”

女孩子终于觉悟，把店关了也搬了家，不让男友找到她，一段时间后，才慢慢走出情伤，重新生活。

不当

爱可分为好的与不好的，因为爱有爱的方法、爱的条件、爱的时间、爱的空间，如果爱得不正当、不正确，那就是染汙的爱。所谓“爱错了”，两点分享：

一、贪爱是肮脏的尘埃：西谚有云：“贪爱，会让自己本有的东西也丢了。”因为贪爱，永远不会满足自己所拥有的。就如从前有位樵夫，拥有一只漂亮、歌声动人的银鸟。当邻居告诉他金鸟比银鸟珍贵千倍之后，樵夫每天想要拥有金鸟，再也不理会银鸟。最后，当银鸟离去的刹那，樵夫在夕阳下，看见银鸟变成美丽的金鸟。这就是贪心不足，而忽略自己本有的东西。

二、错爱是祸患的起因：爱错了，就是错爱，爱错之后，后患无穷。陆九渊（南宋哲学家）说：“事之至难，莫如知人。”爱情不能爱错人，否则犹如掉入痛苦的深渊，很难爬上来。爱情如此，其他方面也是这样：一个企业，错用人才，必造成亏空营损；一个国家，错用大将，带来的灾难，更是生民涂炭。

真谛

有人说，青年人谈爱情，爱情是挂在嘴上，说说而已；中年人谈爱情，爱情在身上、在手上；老年人谈爱情，爱情是放在心上，刻骨铭心。由此可知，对爱的体会是随着年岁的增加而日趋成熟的。

而爱的含义很多，爱的方式更多。爱，原本是美好的、是善良的，但是用错了，就会造成祸端，所以爱要爱得有智慧、爱得正当，更要爱得有方法、爱得清白。这样的爱，才不会带来负面影响，这样的爱，才能享受爱的真谛。

如果情爱能够随着我们人格的递增而日益提升，随着道德的长进而日臻纯净，那么我们还可以做到：要谈情，谈的是长情——觉悟的情；要说爱，讲的是大爱——解脱的爱。让情爱观升华，从爱自己，乃至自己的父母眷属，进而爱世界人类。