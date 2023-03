历史上曾有多个片段,当事人不再提起,终了只剩下无边的沉默。可无声的历史令人困惑:它是否真的曾经存在?日据时期新加坡慰安妇历史,便是这样一个无声的片段。

1990年代初,亚洲各国二战期间曾受日军性奴役的慰安妇站了出来,要求日本就此道歉及赔偿,有学者称之为“亚洲受害妇女的吼声”。这些妇女来自韩国、马来西亚、印度尼西亚、中国、菲律宾等国,可在同样经历过日据伤痛的新加坡,当年却是一片寂静。

这片寂静,令人生疑,尤其是好奇的历史学家。新加坡教育学院历史系副教授凯文·布莱克本(Kevin Blackburn)走进这片寂静看个究竟,他的新作“Comfort Women of Singapore in History and Memory”(暂译《历史与记忆中的新加坡“慰安妇”》,简称《新加坡“慰安妇”》)于2022年出版,是本地深究新加坡慰安妇的首部学术著述。