最近美国几家银行被存户挤提，意思是一群在银行有存款的客户挤去银行想把血汗钱提出来的意思。有些幸运儿一早收到“路边社”消息，在银行网站还没有关闭之前，一道指令就将数目字光速划走，收到第二手消息急急忙忙跑去银行排队的已经太迟了，“苏州过后无艇搭”，吃了闭门羹。最新进展最好还是追看财经版，听说存户有好消息，似乎皆大欢喜。

银行业务是一摊杠杆的生意，杠杆高低取决于各地监管的政策，和银行自己风险管理的宗旨。银行操作看起来复杂，其实只有三批人，第一批是投入原始资金的股东；第二批是把款项存进银行的存户，银行须要付利息给存户，他们是银行的真正债主；第三批是向银行贷款的客户，银行会收贷款利息，这些客户俗称债仔。一般来说，银行会把收到的每100元存款，贷款至少80元给债仔，留20元现金储备让债主随时来提款。在平常风平浪静的日子里，大多数商业银行靠着那微薄的存贷利息价差，收点客户的交易佣金，减掉收不回来的贷款坏账，日子过得还有点滋味。

自从多年前各地的金融机构把对冲的衍生金融工具当成家常便饭般贩卖之后，整个市场经常风起云涌，脾气变得不可理喻。去年香港外汇基金的投资回报，就算是由金管局人强马壮的高手操盘，无论是眼皮下熟悉的本地股票，鞭长莫及的外地股票，所谓平稳的债券，或者是风高浪急的外汇和其他投资，无一幸免地全录得亏损。与银行不同，外汇基金的资产是香港自有资金，银行的资金多是债主的，债主自从多次金融风暴后犹如惊弓之鸟，一有风吹草动就大军压境把存款以最快速度转走。