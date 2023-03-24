“发展出不健全的人格…”

星云大师说：富翁非常宠爱他的独生子，舍不得让孩子吃半分苦，衣服是服侍着穿的，饭是一瓢瓢喂着吃的，家人就这样把儿子娇生惯养到30岁，孩子要什么有什么，一切都不劳动手，什么事都不用做。

一天，富翁过50大寿，特意请了命理师来算命，这一算，才知道富翁阳寿是80岁，而儿子只能活到62岁，这下糟糕了，富翁还来不及替儿子伤心，儿子已经呼天抢地的哭起来了：“爸爸呀！你只能活到80岁，那时我还不到60岁，还有好几年要活；那时候你已经到棺材里睡觉了，谁来养活我呀？我怎么穿衣服吃饭呀？”

烦恼

许多人可能没有觉察到，溺爱是烦恼的种子；父母对子女娇惯宠嬖、老师对学生偏心放纵、主管对下属蔽贤宠顽，都是溺爱。溺爱，抑制他人学习的空间，除了让他不能独立成长外，更因为你过分的顺从，而让他发展出不健全的人格。我们看到一些失足的青少年，大半是来自溺爱的家庭。所谓“除草要趁早，教育要趁小”，过分的溺爱，就是失败的根源。

以美国作为例子，一些家长对孩子的管教过于放任，让孩子稍受委屈，竟然就打九一一找警察或到法院控告父母，这还导致父母不敢“随意管教”儿女，这种过度的自由，将导致父不父、母不母、儿不儿、女不女的社会乱象。

化育

有句话说得好：“教好一个孩子等于救了好几代”，因为把孩子教好能促成家庭和睦，社会祥和，则人人有福。而教育孩子要注意几个关键点：

一、化育接受的性格：一个人不能进步，常常是因为凡事排拒，不肯接受。孩子有接受的性格，那么他们就能分辨什么是善言，也知道什么时候要改过。

二、养成感恩的美德：现代父母往往尽其所能，供给儿女丰富的物质生活，然而却造成他们凡事得来容易，不懂得感恩惜福，甚至因为只有接受，反而助长贪念，导致内心的贫乏。我们要教导他们时时言感谢，事事存感恩，这种儿童将来才会敬重人。

三、教导正常的生活：人有七情六欲，有贪瞋烦恼。所以从小要培养儿童正常的生活，更重要的是，情绪要正常。

四、增长处世的善缘：从小让孩子养成跟人结缘的习惯，身语意念都种下善根，儿童在这种教化下长大，将来就不会贪心、悭吝，不会以暴力相向。