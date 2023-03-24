3月有个节日：三八妇女节，一个纪念女性争取社会平等地位的日子。百年前，女性为了面包（经济保障）和玫瑰（生活品质）走上了纽约街头。不知是否巧合，今年3月份的女性味儿也相对浓郁：烙在记忆里，形象鲜活的刘三姐离开人世到天外传歌去了；新晋奥斯卡影后杨紫琼在大银幕上穿梭平行世界，闯荡瞬息全宇宙。

张爱玲曾说：成名要趁早。对上世纪的女子而言，出人头地的黄金时期都在妙龄阶段。献出了最美好的永恒形象后，她们便从人们的视线中淡去。电影《刘三姐》拍摄于上世纪60年代初，18岁的青春少女黄婉秋撑竹筏，过漓江，唱山歌。她头戴斗笠，面泛阳光的姣好面容成为了那个时代的女神。眉宇间透着英气的山野丫头刘三姐贫而不屈地和命运抗争着，为人人平等、争取人权发言，向往过上属于“人”的自由生活。

60年以后的今天，面包和玫瑰已是年轻女性的基本生活条件。当代女性如今争取的，是自我价值的实现与尊重。获奖之际，杨紫琼站在世人面前，以充满力量与自信的嗓音大声地宣告着：“对于所有长得像我一样，正在看这场颁奖的男孩和女孩来说，这是一座希望和可能性的灯塔。它证明了梦想，梦想远大，梦想成真。女士们，不要让任何人告诉你，你已经过了人生巅峰。”奥斯卡奖史上首位华裔影后因自己的亚裔女性身份获得肯定而备受鼓舞，她更自豪于自己突破了传统女性事业年龄的瓶颈。确实，人们刻板印象中的花甲老妇与台上这位笑颜如花的健美女子根本画不上等号。