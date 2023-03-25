“善待自己，过充实的生活…”

星云大师说：分享故事：徒弟问师父：“您看起来比实际年龄要年轻，有什么秘诀吗？”师父笑着说：“如果说秘诀的，那就是…忘记年龄！”徒弟不解问：“那是什么意思？”

师父说：“其实，人生不需要去在乎年龄，而应该去关注经历，如我们这一生到底做了些什么？有没有服务精神，为社会做出贡献？年龄只是虚拟的概念，和我们的精神面貌没有实际的关联，所以应该忘掉它。”

徒弟点头称是，然后又问：“可是，为什么一般人那么看重年龄呢？师父说：“那是社会强加给人们的一种简陋的衡量标准，认为在这个世界上生活了多久，就应该做什么样的事。但我们也可以完全不依从这样的规矩，一旦你能想通这一点，年龄的大小不能成为我们要不要成事的借口。”

师父接着说：“如果我们能够保持一颗不断探索的心，不断经历未知，我们便可永远年轻，不要因世俗的价值给自己的思想套上枷锁。”徒弟说：“也是啊，我们不应给自己能做些什么上枷锁。”

师父笑着说：“所谓的‘出枷’就是，培养自己的出离心，出离自己思想的枷锁。”徒弟一时想不通，后来恍然大悟：“啊！这么个‘出枷’啊！”师父说：我们的心要‘出枷’，就能超越自己，挑战未知！”

似锦

不怕老，要能人老心不老；老人要自我肯定，做自己的主人。只要自己有条件，现在的老人还是有很多生存之道的。当我们年老，累积了许多不同的历练和经验，我们就是珍贵的产物，我们保存着一个年代辉煌的记忆。

我们能不能老得有智慧？四点可参考：一、善待自己，过充实的生活；二、把握当下，天天是好日；三、坦然面对生老病死，以及四、跟上社会脉动，了解环境变化，培养适合自己的社交活动。

能把心态掌握好，老人还是大有所为的。

洒脱

我们如何做一名最幸福的洒脱老人：一、不一定要有老伴，有书为伴；二、不一定儿女照顾，自己去普爱天下的儿女；三、不压迫子女，不执着子女；子女有所问，乐于开导指引，但子女怎样做，不过问；四、每星期都有三五老友聚会谈天；五、酸甜苦辣，皆能品尝。南米北饭，皆能当饱；六、莳花除草，逍遥自在。平时读报，了解时事；七、不听是非、不说是非、不传是非、不怕是非，以及八、心中有佛，生活中行慈悲。

老年人知识丰富，识多见广，随着年龄的增长，阅历的累积，考虑问题的角度较为全面，回首人类走向文明与进步的历程，老年人的成就可见一斑。所以，我们不要因为老了而放弃自己，应以宽宏的心量去拓展出截然不同的命运。