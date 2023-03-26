点智慧：一句话 要了两条命

“口最容易造业…”

星云大师说：分享心定和尚（佛光山第五、六任总住持）说的故事：穷人家徒四壁，妻子就说：“家里还有个小缸，不如拿到市场去卖，看能卖个多少钱？”穷人停在一间药铺前兜售小缸。到了黄昏，终于有人来问，正当双方讨价还价快要成功时，药铺老板走出来，指着说：“水缸有个裂痕。”穷人急着说：“裂痕本来就有，不会漏水的。”

可惜，任凭穷人再怎么说，买家反悔不买了。天已黑，穷人只好把缸扛回家。回家路上，因为没法专心走路，不小心踢到石头，水缸掉下摔破。面对这种雪上加霜的困境，他六神无主，这时，他遇到了六个大汉，大汉要他跟着走。

穷人看到他们六人越墙进入一个大房子，之后一包包的东西就从房子内被抛出来。稍后，六人又越墙出来，把其中一包袋子丢给穷人，之后扬长而去。

大户人家被盗劫后到衙门报官，最后查到了穷人家中，发现了一包金子！穷人慌张地说：大人，冤枉啊！金子不是我偷的！”县官斥道：“东西明明在你手上，还敢耍赖！”

穷人在酷刑后说出那六个大汉：“我不知道首领是谁，我也不知道袋子里装的是金子。”县官认为他还在说谎，于是命人继续的打。穷人心想：“我为什么今天会这么倒楣？都是药铺老板说了一句‘水缸有裂痕’，就害得我这么凄惨。这么说来，那药铺老板就是‘首领’了。”

于是，穷人就供说药铺老板是首领，县官一听就把老板押来审问。老板死不承认，下场也和穷人一样被严刑逼供，打到承受不住只好认罪。穷人和老板同时被关进牢狱，定于秋后问斩。老板质问穷人说： “我和你无怨无仇，你为什么要这样害我呢？”

穷人无奈地说：“没办法啊！我被关进牢狱，落得如斯的下场，正是因为你一句话害的。我又不认识那些大汉，唯一记得的就是你。因此，我不得不把你说出来。”老板抱头痛哭，意想不到一句话竟会要了两条人命。

禁语

我们这张口经常造很多罪业，不是讽刺别人、毁谤他人，就是不经意地让人难过伤心。所谓“善护口过”，我们要好好的保护这张口，不能让它有过失。在佛教里，有的人为了减少口业，以禁语为修行。但是口中不说话还不够，比手画脚还是说话；口不说，用手写字表达，也还是说话。因此，口中不说话只是消极的作法，要能够心不动念，才算是真正的禁语。

莫论

古德说“静坐常思己过，闲谈莫论他非”，一个人到处说长道短，难道可以不用负责任吗？尤其现代科技发达，有录影、录音，任何事情都有可能公诸于世。很多人因为说了一句闲话，多年的交情难以挽回；一句话说的不得体，不但得罪人，也妨碍自己一生的前途。甚至严重者，有所谓“一言以兴邦，一言以丧邦”，一句善言，能让国家人民上下同心，兴盛有治；一句阿谀奉承的进言，也有可能将国家带向衰败灭亡。

一句话对人的影响，往往超乎想像，出言吐语岂能不审慎思量呢？因此要善护口舌，不可轻率妄言。