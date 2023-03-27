点智慧：一句话，救两命

“一句话就是一个道理，没有其他…”

星云大师说：分享心定和尚（佛光山第五、六任总住持）说的故事：大老板事业有成，大家非常尊敬他。但是诸行无常，社会景气不好，发生金融风暴，他的事业一下子垮了下来。人是现实的，在他风光时，家里常常门庭若市，当他失败时却门可罗雀。

大老板觉得很伤心，不知道日子如何过下去，于是生起轻生念头。一天，他不知不觉中走到海边，想要投海自尽。望着海浪，他只觉得前尘往事，什么金钱名利、恩爱亲情，就如同一场梦一样。正当他在河边嗟叹不已，突然看见一位小姐也在那里徘徊，表情非常伤心。

大老板心想：“这位小姐大概也和我一样想要自杀吧！”于是他就走向前问她：“你有何伤心事？”小姐迟疑了一会儿，悲痛地回答：“我不想活下去了！我的男朋友有了新欢，把我抛弃，我受不了这样的痛苦。”

大老板听了，觉得她太傻了，为了一个不爱自己的男人去白白送命。于是他动了恻隐之心，想要救这个女孩，便问她：“你以前没男友时，你过得快乐吗？”小姐想了想回答：“我以前没男朋友时，也活得很快乐啊！”

大老板说：“那不是很好吗？妳的男朋友去找别的女人了，你现在恢复单身不是更快乐吗？”小姐忽然被大老板点醒：“你说得也有道理，我现在不想自杀了。”

小姐走了以后，大老板猛然发现，就反问自己：“我可以这样劝她，为什么自己却不会这么做呢？我过去还未发达时，日子也过得很写意，只是赚了钱之后，大家把我捧得那么高，于是觉得自己好有面子。原来平静的生活不是很好吗？算了，还是不要自杀比较好。”于是他就收拾好心情回家去了。

正语

佛教所谓的正语，就是善良的口业，也就是十善中的不妄语、不两舌、不恶口、不绮语。很多人不知道的是，我们的口中藏有一把利斧，说话不当，不但伤害别人，也伤害自己。我们要在生活中修行，不但不应该恶口伤人，更应该积极的布施爱语、柔软语，给人欢喜，如此必结善缘。

说好话有增福德，说坏话有损福德，这就叫做缺德。因此，我们必定要修口德，人我之间要互相赞美，遇到好人好事要会随喜功德。

道理

很多时候，一句话就是一个道理，没有其他。人在迷惑时，如果还有觉悟的契机，只要一句话点一下就懂了，也就是一叶知秋、触类旁通。只是一句话上着力，就处处着力，反之一句不着力则处处皆落空。所以，我们如果在生活上遇到需要帮忙的人，不妨先把最重要的那句话想清楚，能够让对方进入另一个思考空间，思索着自己现在所做的一切不是最正确的，那么，我们就是说了“有建设性”的话。

人生的一些境地，我们可能就只有“说一句话”的时间和空间，千万不能只讲空泛、不切实际的道理，也不能只讲虚浮、表面、没有理则根据的话。经上讲“事理圆融”，即是说将事和理融会贯通，才能让人欢喜领会。