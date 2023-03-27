11月16日，“和平号”在太平洋上通过了“日子变更线”，意味着11月17日这一天被跳过，过了午夜24点，接下来的一天是11月18日。

这一路的环球航行，游轮是一直由东往西行驶，时间就一直延后。我们是8月23日在新加坡登船，这里的地理位置是东经103度。登船后的第三天，8月25日，游轮穿行在马六甲海峡，东经97度，那天晚上进入新的时区，船方在“每日邮报”内通知，24点或上床睡觉前必须把时间往后调整一小时。如果使用的智能手机连着网络，屏幕显示的时间会自动调整。后面的行程，隔三岔五就需要调整时间了，例如，早期8月30日，孟加拉湾，东经87度，延后一小时；中期9月29日，比斯开湾，西经3度，延后一小时；后期11月14日，离开了夏威夷的太平洋海域，西经162度，延后一小时；直至11月16日这一天本身，延后一小时……算一算，到这一天，我们在游轮上累计延后了几十小时，这多出来的整数是一笔终要还清的“累积预支红利”，“时间”给你记着账目呢，于是，结账──11月17日就成了“遗失的日子”（Lost Day），作为债务被一次过清算掉了。至此两不相欠。

船上恰巧有那天过生日的人，船方通融宣布，午夜过后的那半个小时，权且作为11月17日，可以让人举办生日庆祝活动。