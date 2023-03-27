周雁冰：华人旅行新日常

在一切的一切都变得更加尖锐的同时，少了一个招呼、再见，声量大一些，行为举止突兀一点……更容易被他人冠上是“某个族群的某种欠缺”的标签。

阿姨从遥远的美国回来新加坡度假。因为疫情的关系，她已经超过四年没来新加坡了。我问她现在中美关系紧张，他们一家人在美国会不会因为华人脸孔，而倍感压力。她说在日常生活里没有这种感受，她还是照常生活、教学、办陶瓷展。

阿姨居住在美国没有感受到的压力，反而我在意大利佛罗伦萨感受到了。这样的压力或许不是外界给予的，而是我自己无意中套在自己身上。

对一个意大利人来说，东亚脸孔就有可能是中国大陆人、台湾人、日本人、韩国人。一般上，他们不会猜我们是新加坡华人。因为去到佛罗伦萨的新加坡人实在太少。

其实很多年以来，到风土民情和新加坡或亚洲人习惯很不一样的国家旅行，我们都会特别小心注意自己的言行举止。不要让当地人觉得你一个旅人，一个异乡人，怎么那么讨厌，不尊重当地风土民情。

去到欧洲乡下地方，或者是没有人会说英语的前东德、捷克小镇，我们对招待我们的Airbnb屋主都会尽可能表现礼貌、体恤的一面。尤其声量一定要放低，不要吵到左邻右舍；要保持微笑打招呼，态度温和。这些行为上的留心，给我们带来便利，也给我们带来友情。

在以前，我从没有感觉那是压力。但是这一次去佛罗伦萨，却觉得似乎要更加小心。

走进一家眼镜店看意大利小众设计师设计的眼镜，进门立马和店主打招呼，然后碰过的眼镜小心翼翼放回原位。看完以后，离开店面时向店主说再见、道谢，转头留意把门关好，别让冬天的冷风吹进去，再离开。当然，一般情况下，这也会是进入一家店面的流程，不过现在却有一种做没做到、做没做好的心理压力。

好像没做好的话，又是落下一个华人或中国人在国外“表现不好”的证据。

这样的担心也不是没来由的。

像有一次踏进一家位于乌菲兹美术馆附近的首饰店。店主是一个意大利老妇人，戴了一副时髦的眼镜，很有尊严很厉害的样子。我们踏进店里便立马用简单的意大利语和她打招呼，参观时同样小心翼翼。她和她的店员热情地为我们介绍了店里的镯子、耳环。

这时进来了几个说华语的旅客，绕了一圈以后便离开。门还没关上，意大利老妇人便开始对着我们埋怨，说这些中国旅客怎么进门不打招呼，走时也没说谢谢，还到处碰她的东西。

最后，老妇人和店员问我们来自哪里。不像从前，很多人都不知道新加坡是什么地方，甚至会问我们那是不是中国的一个城市；现在多数我们碰到的欧洲人都知道新加坡，而且就算没来过，不少人也会根据他们在网上看到的视频印象说：喔，是一个很未来的地方！

你说我无聊也罢，大家都热情对待我们并称赞新加坡的时候，我们心里确实松了一口气。

再有一次在佛罗伦萨的一家高级服饰商场闲逛。突然听到有说华语的声音，声音很急，声量很大，音频很高。在顾客不多的空间里显得格外突兀。

往声音的方向望去，原来是两个为中国国内顾客带货的女生。一个一边不停形容她看到的物品，一边用视频拍摄；一个不时进出试衣间，为手机另一端的客人展示身上的物品。这种时候，真的很想走上去问说，可以小声一点吗？

是心理作祟，还是现实逼着我们对华人身份更敏感？

还记得近30年前的一次新西兰旅行。那个时候我们住在很受背包客欢迎的郊外旅社。和母亲到附近的超市买食材，她兴奋地想要用当地食材煮几道好菜。

正当母亲兴致勃勃地在公用厨房炒菜时，整个旅社的洋人突然夺门而出。有人喊：“是有爆炸吗？”“是煤气泄漏吗？”

我们也跟着跑到花园里。母亲也熄了火，紧紧张张冲进花园。

大家在花园里七嘴八舌，说刚才闻到像爆炸的味道。我们也搞不清情况，跟着他们瞎忙。

过了好一会儿才发现，原来他们说的是母亲在“爆”香宫保鸡丁的辣椒干时，所“引爆”的味道！

那个时代，许多洋人根本没有尝过中国菜肴，更不可能闻过那样呛鼻的味道。第一次闻到，大家都吓坏了！

大家在花园里笑成一团。那是一个相对少人在旅行的年代。很多族群之间的不同，好像都可以用一种对彼此保持好奇心，和想要好好认识不同文化习俗的方式，去迎来一种更好的相互理解。

在一切的一切都变得更加尖锐的同时，少了一个招呼、再见，声量大一些，行为举止突兀一点……都已经很难被理解成是文化差异那么简单；也更容易被他人冠上是“某个族群的某种欠缺”的标签。

现在，如果同样的宫保鸡丁事件发生，迎来的更可能是大家的白眼吧……