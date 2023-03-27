幼吾：和和饼干厂·吴文灿

印度尼西亚吴文光（Go Boen Koan）在1898年注资10万叻元，加入周文礼创办的和和饼干厂，将资本增加到15万叻元。他本身占股70%，而周文礼夫人王贞娘（Ong Cheng Neo）只占10%，成为和和的大老板。 周文礼逐渐淡出和和，转向投资地产生意。吴文光引进弟弟吴文灿（Go Boen Tjhan，1859-1911）到和和协助他管理业务。那时吴文灿还不是和和股东。这位兄长和他创设的“和顺吴文光兄弟公司”（Chop Ho Soon Go Boon Quan Brothers），拥有和和的股份，吴文灿间接成了和和的股东。吴文光是印尼糖王，建源公司黄仲涵的姐夫。

1911年4月吴文灿在报章上公布，解散“和顺吴文光兄弟公司“，本身创设独资“怡和顺吴文灿公司” （Chop E Ho Soon Gaw Boon Chan）。这兄弟拆伙的消息成为重大新闻。吴文灿易名Gaw Boon Chan，归化英籍。同年8月，吴文灿被人买凶枪杀，相信也是在这个时候，吴文光决意退出和和饼干厂，从此在商界”销声匿迹“。个中内情，无人知晓，耐人寻味。所知道的是他的儿子克义（Khek Ghee）在英国毕业工作多年，申请去南京铁道局工作，1927年出掌汉口公共工程部。此时父母吴文光夫妇已不在人世。

买凶杀人者是吴文灿聘用多年的和和饼干厂雇员。吴文灿之前曾与他发生龃龉。两名何姓及黄姓行凶者过后在曼谷落网。另外一名陈姓开枪杀人者过后也被捕定罪，处以死刑。他后来改判终身监禁，在1927年获得释放，只服了14年的牢狱刑罚。