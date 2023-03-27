早在这趟三天两夜的清迈行之前，我就已经知道Wonderwall Hotel的存在了。虽然已有七年不曾造访清迈，然而多年以来都有留心这个泰北山城，所以知道近几年来有哪一家新开的咖啡店（例如Gateway Coffee Roaster、Groon、Graph Cafe），有哪一间新落成的旅馆（例如Wonderwall Hotel）。

Wonderwall Hotel在2019年底落成，由清迈室内设计工作室Blankstudio操刀，从清迈古城门的砖墙获得灵感，用铁丝网围起镂空围栏，再将一块一块红砖倒入其中，连同通往客房楼层的不规则锈色梯阶以及水泥墙壁，展现建材原始质地缺陷之美的设计既简单又充满了个性，令人印象十分深刻，所以一记记到今天。但那时谁又可以预见一场为时两年多的大疫将以迅雷不及掩耳的速度肆虐全球甚至导致世界停摆？既然熬过来了，那么这回重游清迈，没有理由不去住个几天，再说它的标价也不会太过离谱，而且地点非常理想，位于清迈古城心脏地带，距离保留最完整的、最多游客留影的塔佩门（Tha Phae Gate）不过几分钟的脚程，但又坐落寻常百姓之间，入夜之后非常宁静。

Wonderwall Hotel本来是栋三楼老旧宿舍，Blankstudio没有把它打掉重建，而是依据原有楼层改造，有14间客房，另起一栋水泥墙面建筑作为大厅及咖啡馆。可惜时隔三年才来，也或许是因为我入住的时候不过早上9点，咖啡馆看似已经不再营业，大厅只有一名员工打理，天黑之后不见人影。有天晚上回来发现怎么也捻不亮房里的灯，大厅一个人都没有，后来按照大厅门口告示拨电给联络人，等了许久都没有人出现，只好放弃走回客房，却在楼梯撞见三楼走下来的员工，吓了一跳，因为长得太像13年前我暗恋的对象，虽然戴着口罩，但口罩之上那一对眼睛简直神似，连发型都一模一样，恍恍惚惚尾随着他走向客房，我是怎样从13年前一脚一脚走到这里的呢。