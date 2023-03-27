我和好友常常在周末聚会。大部分的时间我们大人聚餐、聊天，两个小朋友就在一旁玩。但随着他们慢慢长大，我发现，要他们每个周末下午都跟我们一起是非常“不人道”的，也开始感觉到他们的躁动。于是我跟小王子约法三章，学校假期我就陪他去做他想做的事。前些时候，另一名朋友从外地回来，我们一起去了动物园、河川生态园及夜间野生动物园，还去了水上乐园等，那几天真的可以感觉到他们非常快乐。

临近学校假期，小王子问我：“菁云阿姨，下次我们可以去哪里？” 聊着聊着，我们聊到了以前说过要去的卡迪内政团队战备人员协会（HomeTeamNSKhatib）的室内设施Adventure HQ，里头有攀岩，还有一些高度挑战性的设施。但我知道他心里想着的其实是那个三层楼高的滑梯，圆筒式看起来很好玩。我答应他学校假期一定带他去。下来的一段时间，他时不时会问我什么时候去。

于是乎，我们终于在学校假期去挑战了。坦白说，到了现场我还是有些犹豫的。因之前手拉伤，还没有完全康复，心想不如就以“accompanying adult”（随行成人）和“摄影师”的头衔，陪伴三小时就好。但是为了给这个11岁，“不大不小”的孩子一些支持和鼓励，我硬着头皮上场。在某种程度上，进入该设施后看到活泼的孩童和青少年，我那沉潜的“年轻的心”就被挑动了。