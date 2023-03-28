点智慧：光不仅在烛上

“心中有光，光便无处不在…”

星云大师说：分享故事：徐樾（明朝政治人物）希望和王阳明（中国历史上影响深远的思想家）见面，王阳明答应了。徐樾处于王阳明心学的初段——静坐。他确信在静坐中能理解王阳明的心学，得到真谛。王阳明让他举例说明，徐樾兴奋地照做，他举一个，王阳明却否定一个。这样举了十几个，已无例可举，徐樾相当沮丧。

王阳明指点他说：“你太执着于事物了。”徐樾不理解。王阳明就指着船里蜡烛的光说：“这是光。”然后，他在空中画了个圈说：“这也是光。”又指向船外被烛光照耀的湖面说：“这也是光。”再指向目力所及处：“这还是光。”

徐樾先是茫然，但很快就兴奋起来，说：“老师我懂了。”王阳明说：“不要执着，光不仅在烛上，记住这点。”徐樾拜谢而去。

心态

普世之大，有阳光照射的地方就有万物；在阴暗的角落，万物不容易成长，可见光明的重要。我们每个人都有自性之光，不用依靠烛光、太阳光和月亮光，如我们能开启心光，也让人沾光，甚至效法佛陀放万世之光，岂不也是真善美的光明人生。

反过来说，如果一个人眼中看到的全是阴暗，那么其实不是世界出了什么问题，而是他的心里没有光明，是他的心态出了问题。能看到这点，力求扭转，那么光明也已不远。

有光明，我们才能看清前进方向。光明能照破黑暗，给人带来安全感；光明能烛照四方，让人充满新希望。所以在光明照耀下，一切生命都各自展开生活，发挥生命的能量。而我们做人，当然也要光明磊落，让别人都能在阳光下检视我们，所谓的天理良心，要的也就是我们心中那一片光明。

智能

世间上，人人也都期望光明，唾弃黑暗。但是世界永远是“一半一半”，光明一半，黑暗一半；白天只有十二小时，夜晚也有十二小时，光明黑暗合起来才有一天的二十四小时。

有些人只喜欢白天，却不喜欢夜晚，因为夜晚黑暗带来恐惧。其实恐惧黑暗，主要因素是因为自己内心没有光明，如果自己内心能点起光明，对外境的黑暗，就不会心生恐怖了。

我们心里的灯，最光明的就是般若智能。智能由心生起，就可以把红尘世界的真相看得清楚，把人情看得清楚，把事理看得清楚，把宇宙人生都看得清楚，对于自己何去何从，当然就有一个标准。

只是，如果我们不从自己的心里建设，不把自己的心光点亮，任凭做什么样的好事，做什么样的功德，总有缺陷和遗憾的。