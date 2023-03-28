那天做问卷调查家访时遇到一件不知道是该气还是该笑的事。

来到一个指定的政府组屋单位，见没门铃于是用手敲门。应门的是一名中年妇女，没给我机会介绍自己便一脸不悦地咆哮：“你为什么那么大声敲我的门？你上门来要做什么？”

这几年的家访经验告诉我这妇女肯定有问题，可能患有精神病或躁郁症，正常人是不会因为敲门的大小声而大发雷霆。我镇定地向她说明拜访的理由，如我所料，她很不客气地拒绝受访。心想，我也不想和她多交谈，免得麻烦多多！

敲门如此简单的一个动作，其实一点也不简单，要用多少力度来敲或许也是一门技巧。因为家访，我敲了无以计数的门，开门回应的人都有不同的反应与态度。

如果敲门没人回应，调查员一般会留下字条以便联系。曾经有个住户见了字条后，拨电给我说他当日其实在家，但碍于中风行动缓慢，开门时我已经离开了。也遇到一些年长者，开门的第一句话就说自己的听觉不好，叫我以后敲门要大声一点。

想起梁文福写给许南盛演唱的一首歌《门》，以敲门来刻画人生不同阶段的场景。这首歌发表于1986年，当时我只是个中二生，仅听懂一半。踏入社会后，对这句“应征时轻轻地敲门 / 敲出失望还是兴奋 ”颇有感触。如今人生过半百，完全听懂了，尤其这句“都是成功的人 / 都是快乐的人 / 谁还有勇气打开心里的门”，有了生活历练才会明了其中含义。

敲门，最怕最无奈的应该是怎么敲也敲不开一颗永远紧锁的心门吧。

敲门的当儿，我见识到岛国住屋的各种门面，可谓五花八“门”。不同的家庭，无论什么种族，一般会把各自的宗教信仰悬挂在门外，有神明的庇佑，祈求出入平安。由此可见，每户人家的门面皆是一种祈福，心安理得。

逢佳节，每一扇门又有不同的装饰点缀。我们华人在农历新年期间总喜欢挂上春联或和生肖相关的吉祥物，喜气洋洋；马来同胞则会在开斋节来临之际挂上类似马来米粽的装饰品。一扇门一道风景，我把这些当成工作时的乐趣来欣赏。

有时行走老区，也喜欢看具有土生华人建筑元素的门面，其特色是大门前的两扇护栏式矮木门（Pintu Pagar）。矮木门的作用是当大门敞开时，提供隐私作用。传统的矮木门有着细致的雕刻，非常讲究，犹如一件艺术品，现在所见的已简化了。

到目前为止我还未曾敲过这类门，倒也想一窥门内富南洋风味的老房子格局，那应该别有洞天，真叫人向往。