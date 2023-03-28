迈克：不为人知的张爱玲

朋友苏小姐传来卫视说好香港故事旧片段，以揭发胡适张爱玲“不为人知的忘年交”作卖点。哗，题目非常吸睛呀，一个是新文化运动健将，一个是公认的大才女，原来除了众所周知的三次纽约见面，还有其他秘密交往，相请不如偶遇，八卦精自然乖乖入瓮。

可惜不但旧瓶旧酒，讲的仍然是张妈妈张姑姑跟胡老师打过麻将那些张迷早就耳熟能详的趣事，资料错误更教人遗憾，搜集组大概集体灵魂出窍，一时冒出有失斯“文”的闺蜜“邝广美”，一时运用蛮力推初抵美国的祖师奶奶入住“救世军难民营”，最后还要将魂归离恨天地点由洛杉矶迁往纽约，真是啼笑皆非。跟张女士相见恨晚的宋淇太太名叫邝文美，这是大家都知道的，没听说过她曾经改名，救世军那间位于大苹果市中心的宿舍设备虽然简陋，住客必须付房租，绝对不是什么难民营。唉，抄书真难，搬字过纸的文抄公或文抄婆如果零错误，不但不应该谴责他们缺德，简直应该送上一个香吻以兹鼓励哩。

与张爱玲专家俏花奴分享，富考证精神的他立马垂询ChatGPT，同名同姓的作家旋即于平行宇宙横空出世，“第三任丈夫是美国籍华裔翻译家高群逸（Robert O. Meserve）。他们于1956年在香港结婚，直到张爱玲于1963年去世。高群逸曾经翻译过多部张爱玲的作品，也是她晩年的译者和照顾者。”哎呀，赖雅不是1956年在美国娶张为妻吗？想不到没心肝的新娘同年就离婚改嫁，最可怜是傻头傻脑抬着“张爱玲未亡人”名衔的陈子善老师，你教他情何以堪？不过，得知偶像没有孤独终老，暮年得到亲人悉心关照，张迷总算放下心头大石。