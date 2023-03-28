赖宇涵：厌倦世界的我

如果问大家，你对赖宇涵第一印象是什么？也许很多人会认为宇涵是个开朗、搞笑、活泼的艺人，再深一层和我接触过的同行伙伴会说，我是对人事物都很不计较，可以不计较地为他人赴汤蹈火，可以为了帮助他人不计较酬劳，不怕吃苦任劳任怨，吃了亏还能笑脸迎人的一个小伙子。我的口头禅”开心就好”，成为了业界公认“好相处”的形象。

我不是卖花赞花香，这样的心态加上漫长的日子的确让我熬出了一点成绩。正所谓水能载舟也能浮舟，这样的“我”虽说让人喜欢和我合作，但拿捏不好，也让人觉得我的随意是“随便”，我的单纯是“无知”，我的善良是“懦弱”。我被误解的这几年，走了很多冤枉路，吃了很多亏，有心人会利用我的随意、无知来左右我的思绪，甚至一度让我对人事物开始觉得厌倦，觉得怎么这美好世界是那么的邪恶？

单纯小弟变成厌世哥

是什么可以让一个原本单纯的小弟变成了厌世哥？

冰冻三尺非一日之寒，时间回到两年前当我开始自立门户，往幕后发展，我带着满腔热血开始又写又导，创作属于自己的作品。外界人也许觉得我因为带着艺人光环可以顺风顺水，其实光环变成绊脚石，给了我一些阻碍。大家对我转为幕后人，有一定的质疑和否定。难听的话，包括我从旁人嘴里听到“他不过是傻里傻气搞笑的谐星，会什么幕后的窍门”。虽然很刺耳，但回头想想，说的也不见得没道理。我不是科班出身，没学过多少正统的技术，专业基础不够扎实，我有的就是人们口中的“社会大学”，边走边学，在导演旁边观察，自修摸索出一些皮毛。

这些声音让我开始变得敏感，会质疑自己做的东西不够好，我会一而再，再而三地希望得到别人的认可和确认，才敢往前一步；我怕，怕自己做错，做不够好，所以打安全牌，希望为自己铺安全网。走的每一步为求安全，所以走得慢，走得没自信，久而久之，开始让他人觉得我真的不行。这样的恶性循环变成习惯，别人的质疑让我走得心惊胆跳，也更证实了我在他们眼里的渺小。

一年复一年，我开始接下重任时，发现这些声音变成一种枷锁，当我对自己的创作变得更有自信，知道自己要的方向，希望可以“跑”的时候，他人的枷锁还在；我感觉被局限，我的自信没有得到认可，反而继续被欺压，我感到极度窒息，厌倦这样的枷锁！在无数的夜晚，我自己躲在被窝里哭泣，心想，怎么这些人还是把我当作懵懂无知的“暴牙菇”，我的自信为什么一直被他人否定？为什么不认真对待我要的方向呢？我成长了，大家却还停留在“乳臭未干”的我呢？

不能改变世界，能改变自己

当我极度厌倦时，开始发现，其实是自己的错。因为我的不确定，让他人觉得没安全感，铺了一层安全网，对他们来说这是一种保护，但他们没意识到成长后，这样的保护限制了我的天马行空，限制了我的成长。只有自己能打破这局面，而我却不懂得怎么发声。

很多年前，有一位前辈给了我三句话，做人就是三个过程：“见山是山，见水是水；见山不是山，见水不是水；见山还是山，见水还是水。”我一直不了解她在“胡说八道”什么，现在我明白了。原来，一开始大家认识了宇涵（见山），一路以来我开始成长蜕变（见山不是山）；现在的我应该解开这个枷锁，带着新的自己，回归原本快乐“不厌世”的我（见山还是山）。

我明白了，我不能改变这世界，但能改变自己，靠自己打破大家对我的刻板印象，选对伙伴，继续往前走！