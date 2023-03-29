“一个人能干，是什么形象？”

星云大师说：分享故事：琴欣20多岁，大学刚毕业要去考研究生，每天生活的目标以准备考试为主，偶尔接些翻译的活；看似很有动力的她，却随着时间流逝，愈来愈失去战斗力。

一开始，琴欣逼自己每天六时准时起床读书，但在那几天早上一直下雨后，她就开始赖床，后来甚至到下午才会开始读。她发现自己好像总是东摸西摸地去做很多不重要的事，觉得自己很糟糕，跟朋友出去玩也充满罪恶感，书是愈念愈没信心，成天唉声叹气。

这样的自己，琴欣只觉得累，晚上失眠只好疯狂刷手机，白天精神就更差了，面对当初排好的读书进度，好像欠债一样，无法完成，到头来干脆彻底放弃。她愈来愈讨厌自己，讨厌身边各种东西，但是，她始终没有意识到自己的问题在哪里。

弹性

人世间的事总是在已定、未定、待定的环境理想目标下循序不已，而自我责怪的力量是很强大的，当自我责怪的状况愈来愈严重时，连他人的关心慰问，我们都会解读成对自己的种种质疑。

既然我们在心累时决定多睡一下，就好好睡吧，休息是为了走更长远的路。可不要赖床了却还想着自己好糟糕，连自己想多睡一下也睡不好，不但浪费时间还增加疲累。我们应该告诉自己，计划是有弹性的，能够先好好地休息，是为了帮助我们日后更轻松有效地达成目标，但如果发现自己总是做不来，那不妨先从修改计划开始，把目标调整成更适合自己的难度，或是把复杂的任务拆解成一个个更容易达成、方便检核的目标，让每次达成小目标得来的成就感，为我们加油打气。

进度

徒弟曾经问我（星云大师）：“在师父心中，一个人能干是什么形象？”我的答案是：“所谓能干是随和、谦虚、体贴、迁就、忍耐、不易怒、没有气势，让每个人皆大欢喜，要以收心、修心、用心、明心来面对每一天。”

很多时候，我们看见身边的人很努力地生活，就会觉得自己好像很懒散，是不是赶不上进度？然而，如果别人口中勤奋上进的我们，一直在责怪自己“不够上进”的话，那么我们很可能在这个时候，需要的是休息而不是比较。我们能休息，意味着我们对自我需求的照顾，并不代表我们糟糕。

世上主要有两种人：一种觉得自己哪里都好，一切都感觉良好。一种却对自己要求苛刻，看自己哪里都不太满意。这两种心态，其实都是因为“我慢”强烈。现在有很多人患抑郁症，究其深层次的原因，是因为太爱自己了，由爱生恨。

生活中没有十全十美的人，我们要接受自己的不完美；真正对自己的爱，是达到目标之后的高兴，达不到目标也很开心，因为，从中我们一定可以学习一些什么，豁然面对，日后改进就是。