木子：最是难了人情债

2022年杪出版了一本小书《人闲词话——木子歌词修辞索引》， “包山包海”的老友阿福（很多人的名片都忒爱将学历文凭显摆出来，福兄或可印上BSBH哈）在我还没回新过圣诞之前，就已安排好一场名为“有故事的人，有故事的歌”的新书发布“说唱会”。因为说的比唱的多太多了，加上“神秘嘉宾”的现身寒暄、登场聊天、回忆感念、即兴表演等“意外”环节，准备好的五十几页PPT“唱词”尚未及“说白”，“说”唱会就已经“笑闹”了将近两个小时，只能“见好即收”，把大部分的遗憾留给了卓尔书店。

同时也包办分销的阿福，把小书送到友谊书斋时，负责人S先生要求在他宝地也来场新书发布会。阿福游说我道：“反正你的PPT还有一大半没讲，干脆来个Part 2吧？”一则有感于福兄的热情与辛劳，二又念及某天在书斋偶遇林师万菁教授，他还特地向S先生介绍我是“得意”（也忘形）的门生，千丝万缕的牵牵扯扯，那就允了吧。果然不出我所料，阿福和友谊沟通后，S觉得有些经典歌曲像《雾锁南洋》《故乡的老酒》《遗忘过去》《温柔的夜》《家》等等，虽然在卓尔的Part 1中已经讲过，还是必须再唱。

我在三地大学这15年间，最恼的正是一门课开多个班，连笑话也得一周内重复多次！因此，我常会自请在三个学期开出九门不同的课程，即每个学期三门三班，争取一年半后才重复笑过的笑话。若因太多学子选修而不得不“加班”，最多也就一门两班。