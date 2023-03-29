寻找快乐是人生最艰难的目标之一，那是所有其他愿望梦想和目标完成后才能有的感受。

每个人对快乐的定义不同，有钱可以在物质上很快乐，大大的房子，奢华的名车，一身名贵装饰，到世界各地旅行，以及吃大餐，这些能用钱换回来的，都可以让一个人很快乐。另一些人追求的是心灵上的快乐，有好朋友，有家人，有健康，以及知足，也可以是快乐的泉源。

不论你如何定义快乐，不论你用钱还是用心，快乐都得自己寻找，自己定义。和一些朋友聊起，大家都同意从社交媒体的留言区里，几乎能明确感觉到在当今高压和贫富悬殊的大都会里，很多人都不快乐。特别是当看到别人的贴文都围绕着吃喝玩乐，或有意无意展示自己的财富，都容易引起“公愤”。很明显，那是一种眼红妒忌，是这种“不爽”的心态，让自己不快乐。问题是，没有人要你去作比较，常言道人比人气死人，为什么总是要看到比自己悽惨的故事，才会给赞，才不会让自己不快乐？

当今的一个社会问题是社交媒体让大家的生活完全暴露，更糟的是很多人喜欢这样的暴露，让我们看到了各种原本不曾接触过的事物，当原本狭隘的视野在社交媒体和网络上被开扩后，野心、妒忌心，以及各种五味杂陈的感受就都来了。友人认为，政府或许得探讨一个“寻找快乐”的宣传活动，让今天的年轻人认真了解明白什么是真正的快乐，如何定义自己的快乐，怎么去寻找真正的快乐。

以前一切没那么发达的时候，我们前辈的物质生活虽然没有现在精彩，但简单的日子更能无欲无求，只要三餐温饱，身体健康，有一片屋檐遮风挡雨，就有快乐。相比之下，现在不少人随时都能在大餐馆用餐，随时都能说走就走地出国，从电影到演唱会不乏精彩的娱乐，生活每一寸空间被填得满满的，理应很快乐。但当你看到有更多，就会想要更多，越追求就越难以满足。

我也是个不快乐的人，严格来说是长期不快乐，但这不快乐是因为没什么能力做到让别人快乐。很少人会因为看到我而很开心，因为一张脸被生活高压挤得紧绷，已难露出任何笑容。尤其是当在日常中得不到应有的尊重的时候，心情容易受影响，比如走在路上突然有陌生人走过来，问你是不是那个谁谁谁，叫不出名字也就算了，叫错名字最让人生气。而当觉得身边只有一堆只愿和你玩乐但没有能真正分担忧愁的所谓朋友时，就更难快乐了。

所以我开始把快乐的标准降低，尽量不要有什么欲望要求，简言之就是学习知足。最近在一些社交场合，经常被朋友要求唱歌娱乐大家，这是我一向最不喜欢的事，一来不觉得自己有什么美妙歌喉，二来会唱的几乎都是伤心难过的情歌，一点都不快乐。但当我唱完之后听到掌声和欢呼声，看到朋友都那么畅怀和开心，就又觉得如果自己还有能力让大家在那一刻觉得开心快乐，何乐而不为？

于是，我继续唱，也尝试在这过程中，寻找一种新的快乐。