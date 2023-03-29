“你对自己真好，我要多多学习。”好友曾对我说道。那会儿出差回来，欧洲机场的祖玛珑（ Jo Malone ）价格比本地便宜许多，加上免税，于是我买了很久以前就喜欢的英国梨和小苍兰居家香薰以及便携易带的蓝风铃香水小支装。

初次接触香氛，好像是年少时偶然闻过祖玛珑。有人说香气是记忆之轮，或许是普鲁斯特效应（The Proust effect）作祟，工作后这些年买过不同香薰，一些味道消散特别快，一些则过于浓郁，闻久了有些头疼，而祖玛珑的室内调香总是恰如其分。英国梨和小苍兰清爽细腻，既有英伦绅士的内敛沉稳，也有花季少女的明媚淡雅。以广藿木质香作收尾，犹如早秋，温润和煦，清风习习。将其放置在开放式木柜上，空气中总能隐约捕捉到一丝刚好的香气。蓝风铃香水则在温柔知性间透露一股野性美感，花香散去，留下恬淡粉质的乳香气息，询问之下才发现那是柿子中调及白麝香后调的留香，清新柔软。

调香是经由化学分子起舞作伴创造出的默契。之前体验过调香工作坊，将十几瓶的前调、中调、后调精油分别闻一闻，在便条上记录打分，可按照老师推荐的比例规则调制，也可依照自身喜好进行混合。每个人有两到三瓶的实验机会，调制出最喜欢的成品。调香过程妙趣横生，还须一些创意张力，有时将不同的香精混合后味道奇特难以形容，有些不起眼的搭配却意外地合拍。