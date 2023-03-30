点智慧：让人变坏的方法

“让他拥有的，比他需要的更多…”

星云大师说：分享俄国大文豪托尔斯泰的故事：老魔鬼看到人间生活过得幸福，就想去扰乱。他派一个小魔鬼去扰乱农夫。因为他看到农夫每天辛勤工作，所得却少，但农夫还是非常知足。

小魔鬼开始想，要怎样才能把农夫变坏？小魔鬼把田地变硬，让农夫知难而退。农夫敲半天，但他只是休息一下还是继续敲，没有抱怨。小魔鬼计策失败了。老魔鬼又派了第二个去。第二个小魔鬼想，那就拿走农夫所拥有的东西吧！小魔鬼就把他午餐的面包和水偷走。小魔鬼想，农夫又累又饿，连面包和水都不见了，一定暴跳如雷！结果，农夫看不到面包和水，心想：不晓得哪个可怜人比我更需要？那就拿去吧。这个小魔鬼又弃甲而逃。

老魔鬼觉得奇怪，难道没有办法能使农夫变坏？就在这时第三个小魔鬼出来了。他对老魔鬼说：“我有办法，一定能把他变坏。”小魔鬼先去跟农夫做朋友，然后他就告诉农夫，明年会有干旱，教农夫把稻种在湿地上，农夫照做。结果第二年别人没有收成，只有农夫的收成满谷，他因此富裕起来。

小魔鬼又每年都对农夫说当年适合种什么，三年下来，农夫变得非常富有。他又教农夫把米拿去酿酒贩卖，赚取更多的钱。一天，小魔鬼告诉老魔鬼说：“我现在要展现我的成果。这农夫已经有猪的血液了。”

只见农夫办了个晚宴，所有富有的人都来参加，喝最好的酒，吃精美的餐点，还有好多仆人侍候。他们非常浪费地吃喝，醉得不省人事。小魔鬼又说：“您看，农夫身上也有着狼的血液！”这时，一个仆人端着葡萄酒出来，不小心跌倒。农夫就开始骂他：做事这么不小心！仆人委屈地说：“唉！主人，我们到现在都没有吃饭，饿得浑身无力。”只听到农夫大声地开骂：“事情没有做完，你们怎么可以吃饭！”

老魔鬼见了，高兴地对小魔鬼说：“你太了不起！你是怎么办到的？”小魔鬼说：“我只不过是让他拥有比需要的更多而已，这样就可以引发他人性中的贪婪。”

贪求

过分的贪取，徒然带给自己烦恼，因此古人说：“养心莫善于寡欲”。我们如果能够把握住自己的心，驾驭好自己的欲望，役物而不为物役，生活上自然能够知足常乐了。

然而，一般人兴起妄心恶念，甚至做出坏事还不知警惧，等到尝到苦果时才后悔害怕，已经来不及。而有智能的菩萨圣贤，事情尚未做时，就能洞察前因后果，防患于未然，不敢鲁莽乱做，所谓“菩萨畏因，众生畏果”就是这个道理。

难度

要如何做到“欲望越小”，让人生更幸福呢？方法是以勤劳精进的来耜，除去贪嗔痴的杂草，灌溉以布施忍辱的法水，施加结缘禅定的肥料，自然能够品尝到般若的美果。可现实的难度是，人想要堕落容易，堕落起来也相当快，但人想要升华却非常难，心中万分拉扯，竭尽全力地以善的力量与欲望、无知斗争。一旦善的力量小于恶的力量时，人就会像悬崖上失去支撑物的石头一样，非常快地滚落崖底。

所以，一个有效的方法就是，远离“魔鬼”，知道哪一些人与事不可交、不可为，尽量避开。当我们的抵抗力增加时，我们就会发现，自己的欲望也在慢慢减低。