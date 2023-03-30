叶孝忠：吉兰丹的中央巴刹

我去过吉兰丹的首府哥打峇鲁几次，就去过中央巴刹几次。但我从来没进去过这个皇城中心最重要的几个景点，比如以王宫改建而成的博物馆。虽然这栋建筑是华美的，里面的展品也比巴刹内各种货品重要，但我对他们提不起兴趣，帝王将相的事迹和我无关。

这个八角形楼高三层的巴刹，里面有超过2000个摊贩，虽然商铺之间颇为逼仄，但因为有挑高天花板，逛起来颇为舒服。除了食材、干粮和零食伴手礼等，楼上也有售卖马来传统服装的商铺，为吉兰丹人提供一站式的购物选择。

这是生活短兵相接的场域，同时也是庶民安身立命的锚点。中央巴刹最官方的名字为西蒂卡迪嘉巴刹，来自回教先知默罕默德的妻子Siti Khadijah，因为这个巴刹的小贩以一脸精明的马来妇女为主，而西蒂卡迪嘉则是著名的女商人。

她们坐在斑斓丰盛的收获里，俨然自己是个女王，统领着她摆列整齐的天下。清晨的巴刹是高峰时段，卖和买的人都很多，但它和华人巴刹比较，就是少了涌涌的声浪，或许是马来人做生意比较随缘，不会太主动，像市场内无所不在的猫，总是摊在地上，或走着优雅的猫步，在摊位和摊位之间，寻找陌生人的怜惜。

正中央的位置以售卖蔬菜的摊贩为主，围绕以鱼贩和肉贩，让血淋淋湿漉漉的现场远离视线。摊位有不少我无法辨识的野菜，它们有我没听过的名字，各种我不熟悉的口感和烹调方式，能遇见那么多未知，是美好的，旅途才会有惊喜。

吉兰丹是米饭的天堂，二楼有个热闹的小贩中心，售卖着各种颜色的饭食。蓝花饭（Nasi Kerabu）以蓝色的蝶豆花烹调而成，并加上各种香料，可以搭配炸鸡、烤鱼等。由于吉兰丹接壤泰国，饮食习惯也会受到泰国影响，由泰国南部传入吉兰丹的Khao Jam，称之为青叶饭，过去以超过100种香料及草药的汁液烹调而成，现在做工简化了，也须要用上三十几种，工序依旧繁复。

吃饭，在吉兰丹或许不只是生存所需而已，不然为什么要大费周章剁碎切丝和萃取野菜的精华？在餐桌上，铺上这些颜色各异的米饭，一顿饭就有了旖旎的风光。