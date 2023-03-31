“发挥自己潜能就是最好的因…”

星云大师说：分享故事：在一场奥林匹克运动会的游泳比赛，进入决赛的选手竞争激烈，最后，日本选手得到金牌，而银、铜牌的分别是俄罗斯及美国的选手。赛后，记者采访得到金牌的日本选手，记者问：“你隔壁的泳道，一边是美国人，一边是俄罗斯人，他们都曾经是世界纪录的保持者，你知道吗？”日本选手笑着说：“我当然知道他们实力很强，但只要一下泳道，我的目标只有一个：往前冲。”

接下来记者又问：“你知不知道其他选手紧追在后，你一度还被俄罗斯选手超越？”日本选手说他不知道。他说：“我只管游我自己的，不管是谁在和我比赛，我只是一心一意奋 力地往前游去，一直到终点。”

思齐

我们自己能尽力而为，绝对是最可靠的行事态度。生活中，我们会听到这样的议论：“你和某某人比，谁比较强？”比的可以是学问，或者是管理，甚至是处事能力。如果听到这些，你是会争辩，还是心里不舒服吗？其实，我们更应该做的是，听到有人比自己好，不应该有妒嫉、被打倒的念头，应该感到自己仍有不足，知道自己须更加努力。做人，不必要求別人做到最好，自己做到最好才重要。己不正，如何正人？己不善，又如何善人？

不过，有一些较量心也不完全是坏事，例如，我们看到一些人在待人处事方面很令人尊敬和佩服，相较之下，自己没有这样的修行，那么，我们可生起效尤之心，发愿努力精进，这样子的正面较量，能激发见贤思齐的心。

自己

有一位年轻的学生，和同伴到远方旅行，长途路遥不堪疲困而停止向前。同伴催促他：“我们可以帮你做一切事，但只有吃饭、睡觉无法帮忙。”年轻学生说：“吃饭、睡觉我会，不用你们协助。”同伴说：“走路也是一样，我们无法帮助！”

信徒问禅师如何开悟？禅师起身离去，走数步回头道：“我要去小便，你能代替我去吗？”这两则故事，虽甚简单，却饶富哲理，因为一切只有靠自己，从自我出发，做好分内事才有办法。

他人是缘，自己为因，发挥自己潜能就是最好的因，唯有这样，成功的果实才会真正甜美。