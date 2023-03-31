最近在一项亚洲选秀活动担任评审，回想过去参与各种评选，参选者有国家级的文化功臣，响誉洲际的美姐俊男，也有活泼可爱的黄口小儿，才华横溢的青年才俊，老当益壮的乐龄歌将，他们都是以 往日成就和当下才艺做本钱，然而最具挑战的是如何挑选出未来的人中之星。曾经看过一线演艺明星初次试镜的视频，从一个“素人”到家喻户晓的巨星，当年试镜时如此平庸却硬生生地让评选老师的火眼金睛看出具有X Factor。

那天跟凯蒂谈起我在忙选秀，这位远在伦敦的北京姑娘，怀念起她在中国的美好时光，我们从影视演员谈到我的耳朵。

我说有个小女孩笑眼看人的样子，像年轻时的陈小艺。陈小艺在1990年演的电视剧《外来妹》，我常驻北京时播放，陈小艺演技好得很，有主角范。凯蒂说她小时候也看过这部剧，还说她在剧里面不是最美的，却令她印象深刻。我认为她的眉眼是傅艺伟那一型，顾盼生辉。傅艺伟比她更美貌妩媚 ，傅艺伟在电视剧《封神榜》演苏妲己。纣王第一次见到她，说天下居然有如此娇美的女子，傅艺伟可真是担得起这句台词。又美又娇，眼神又凌厉，把苏妲己另一面的恶毒也演得很好。我们一来一去地聊起这群都已经年过半百的昔日美女演员，凯蒂话锋一转，谈到我的选秀活动。