“让智慧穿进内心…”

星云大师说：分享信息：在中国，有一家成立于2017年的二手书交易平台————多抓鱼，旨在促进年轻爱买书的消费者，养成低碳环保的生活方式。该平台采用C2B2C（指互联网经济的商业模式）从消费者手中回收二手书，重新修复和包装，再转售给其他消费者，提供一种新颖的购书体验。平台也通过活动、频繁更新推荐书单和论坛等方式，在线上线下用户和社区运营方面下足了功夫。

这不失为一种让书再循环使用的方法，目的也是希望大家能多买书看书。

钻石

我（指星云大师）读书，也写书让人读。佛光山的创建，其实与阅读有着莫大的关联。五十多年前初始开山，《玉琳国师》、《释迦牟尼佛传》、《观世音菩萨普门品》（星云大师的作品）等书出版，因为有广大群众购阅，稿酬所得才让我能够买下土地、筑建殿堂。当时为了充实几座图书馆的馆藏，我宁愿少吃一顿饭、少做一件衣、少乘一趟车，也要省下钱来买书；而原本是我的路上书、云间书、床头书、衣袋书，也都成了图书馆里的藏书。我读的书，弟子们接着读，这种感情的绵延，透过书册来流转，我觉得是最美的交会。

这样的交会，就像映照的光。《金刚经》的金刚两字，意即钻石，象征晶莹剔透、纯净无比的内在自性。钻石由于完美无瑕的原子结构，是自然物中最清澈透明的物质，然而，它刚被开采出来时却包覆着灰色的外层，必须经由匠人的细密磨砺、精准切割，才能绽放内在的华光，璀璨闪耀。

人能读书，就像匠人切磨钻石，每一部书都是一具切割轮，磨除晦暗表层，让智慧穿进内心，折射出美丽光芒。

华光

一本本书，为人生打磨出一个个亮面，古人说：“腹有诗书气自华”，一个人肚子里有书就有了华光。我们必须让自己成为发光体，才能与世界的灿亮接壤。

我们看古今中外一个国家有多大的力量，就看他们读书的风气。中国古代自从文武、周公、孔子提倡学术、诗书、礼乐以后，改变了社会的风气；甚至唐诗、宋词、元曲、明清的小说，都为中国社会提倡文化建国的伟大力量。

我们举看历史上的朝代，从唐宋以后，出版物兴起，尤以清朝乾隆敕编的《四库全书》；佛教多种的藏经，特别是乾隆年间刊刻的《龙藏》，浩浩荡荡涌现到社会民间，成为现存年代最久、保存最完好的历代宫廷御刻的藏文大藏经。

读书，可以改变气质，可以树立形象，藉由读书可以认识自己，增广知识与见解，使人明白做人做事的道理。人不读书，不仅肤浅无知，全身充满俗气，活着像行尸走肉一般，又好像吃饭没有菜肴一样无味。

美国一位老翁在98岁时还背起书包上小学，一偿读书宿愿，这个令人感动的故事，让我想起高希均教授（台湾远见·天下文化事业群董事长）的一句至理名言：“人生的终点，不是死亡，而是与好书绝缘的那一刻；人生的起点，不是诞生，而是与好书结缘的那一刻。”