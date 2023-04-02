“我们到底比别人聪明多少？”

星云大师说：分享故事：富有长者雇用许多家仆。其中一位为人憨直，做事笨手笨脚的，也不会和别人计较，家仆之中属他最傻。一天，长者骂了他一顿，然后将一支拐杖给这位家仆。长者对他说：“给你拐杖，是因为你很傻，如果你遇到比你更傻的人，就可以将拐杖交给他。”家仆接了拐杖难过地想着：“我真的那么傻吗？世界上难道没有比我更傻的人可以来接拐杖吗？”从此，他每天拿着拐杖问自己：为什么这么傻？不过，由于他本性憨直，也就傻傻地继续过日子。

一天，长者突然病危躺在床上，所有的家仆都聚集在长者身旁。长者就对所有的人说：“现在我不得不离开大家了，我要走了。”憨直的家仆听了就问长者：“主人，您要去哪里？”主人答：“我可能要去很远很远的地方。”家仆又问：“那个地方是哪里？”主人答：“可能是另一个世界。”憨直的家仆关心地说：“主人，那您的东西准备好了没？”长者疑惑地说，什么都没带。

于是，憨直的家仆就拿出拐杖交还给主人，说：“您要走那么远的路，却什么都没准备，那不是很危险吗？我想您也很笨，所以这根拐杖让您带着，它可以帮助您走很远的路。”

聪明

平时，我们往往只看到别人笨，总觉得对方聪明才智都不如自己。其实，我们可能比别人更笨，只是自己不曾察觉罢了！而看不起别人，本身就是一种瞋心，还会造成傲慢的心理，对于在生活中的修行，有百害而无益处。

说到底，大部分人都有侥倖心理，以为自己聪明，就不畏惧因果。但是，就算我们不知道畏因，一旦苦果来临，我们也要有所畏惧啊！所谓自私无人，就不是聪明；慎恨轻视、障碍他人，就不是聪明；自以为有所得，实际上却失去了人格道德，这就不是聪明。如果还自以为高人一等，可曾仔细想，自己还要造着瞋业吗？还是应该反省，还自己一分超然、清净的善业？

有数

人，不要自恃聪明，自算、人算，不如天算！真正的聪明是在明白群我的关系，是在了解事理的融和，是在了解守法、守道的重要。聪明的人明白，善有善因，有播种才有收成。生活中，有时自己的心静不下来，是因为“不够傻”、太精于比较和计较，我们能够再傻一点，心境就会清静。

做人还是需要一半聪明一半糊涂————聪明的眼光对向自己，对自己的缺点，一定要明察秋毫，一丝不能马虎，一点不能放过；然后，我们再把糊涂的目光对向别人，眼中少看别人的的对错得失。我们即使现在还做不来看不到，那至少要学会心里有数嘴里不说。说了，就是伤害；不说，那是宽容。