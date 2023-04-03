点智慧：钱的淨秽在人心

“自他两利，财富才不至成为废物…”

星云大师说：分享故事：舍卫国的波斯匿王从城中第一巨富的提婆家里出来，归途中绕往祇园精舍拜见佛陀。王对佛陀说：“提婆病死，昨天丧事才结束，现在全城人民都为他的死在议论纷纷。”佛陀问为什么？

王说：“提婆是个大财主，他生前没有做过一件有益大众的事，极小的善事也没做过，人们对他的印象坏极了。他的死引起人们的咒骂讥笑。我真为他惋惜，一个大财主，没有一些光荣的事留在人间、给人敬仰怀念，而且落得遗臭万年，不是很愚痴吗？庞大的财产没有子孙可承继，如今死了，万般带不去，多么可怜的守财奴呀！”

佛陀问道：“财产既没有子孙承继，如何处理呢？”王说：“那只有依照国法，把他的财产全归国有。听说，他的黄金被查出有八万余斤，而他日常生活的刻苦俭用，就和一个穷人一样。他不懂得享受财富，运用财富，是一个极愚痴的人。”

佛陀感叹道：“大王！你说得对，我希望你永远有这样智慧的判断。如果像提婆这样的财富，善于运用，做些福利人群的事业，当他死后，人们一定会感到如丧考妣的悲哀。如果他能在三宝的指导下乐善好施，培福修慧，那功德更是不可思议！在我的教法中，一个真正善于处理财物的人，是自用而不浪费，是利他而不悭吝，能自他两利，财富才不至成为废物的。”

好坏

布施有财施、法施与无畏施三种。就财施来说，金钱本身没有所谓的好坏，如同人的拳头，打人时人怒之；按摩时人喜之。因此布施要在不觉辛苦、困难、心不懊悔而欢喜供养的情况下，随缘、随分、随力行之，才能广植一切福田，是为真财施。

其实，大家也可以做到，有钱无钱随它去；除了财施，我们可以用语言散播善法，也可以用时间、劳力来当义工。布施不是给别人，而是去除自己的贪婪，给自己造下广结好缘的机会。

利益

有人总是不解地问：“布施都是给人，对自己真有利益吗？”其实，给人，就如钱财，我们给别人，别人也会给我们，钱财应该是相互流通的。就如江湖海水，它可以互相流动。钱财也是要流通，不流通就没有用，钱财用了才能产生大用，才有价值；钱财会用，才是自己的。

如何用钱智慧深，最好能让大众都获得取之不尽、用之不竭的般若宝藏，自己便能永远享有用钱的快乐。就如朋友有通财之好，我的钱看起来是给你用，你可能把它用到很有用的地方，这样彼此都有功德。

一个人拥有钱是福报，会用钱才是大智慧，世间上很会用钱的人，就是懂得布施道理的人。