林其米：因为不想当食蚁兽

有人额手称庆：能观赏到笨蛋节奏《重启人生》这部作品，真是不知道上辈子积了多少阴德才得到的福气。有人深感欣慰：原来所谓的资优生，或者说你之所以生来就是属于人生胜利组，其实是重启了好几回人生才养成的，那么我生而为鲁蛇（loser）也不会太抱歉。有人心生嫉羡：到底笨蛋节奏现在是第几轮人生才能成为这样一个搞笑天才，而且还能和安藤樱携手合作？！！

也有人说，安藤樱在《重启人生》，明明只有一副五官，却令人觉得她有五张脸。关于安藤樱的演技，没有比这一句话更精准的了。我也只能多说一句，安藤樱的每一种表情不会只有一层意思，这点我已经在《小偷家族》领教过了，片尾饰演妈妈的安藤樱在拘留所接受盘问，当被问到“那么孩子们有没有当过你是妈妈”，她与整个社会道德体系默然对坐，用手擦拭了一下又一下自己的脸，然后眼泪就流了下来，让我想起葛伦克罗斯（Glenn Close）在《危险关系》（Dangerous Liaisons）这部电影尾声对镜卸妆那段，同样看得我起鸡皮疙瘩。但想不到安藤樱演喜剧一样收放自如，她才是我心目中奥斯卡首位亚裔影后人选，但安藤樱根本无需奥斯卡来肯定，葛伦克罗斯始终未能封后却是奥斯卡的损失。

《重启人生》令人想起1993年的好莱坞片《今天暂时停止》（Groundhog Day），不过后者只是受困在一天24小时，前者却每一轮人生都得从头来过，每一次都得从诞生开始，无法从死去的那个时间点上接续下去。烦死人了，难怪主角近藤麻美脸上总有一种眼神死的厌世表情。（分别饰演幼年、童年和少女麻美的三个小演员跟饰演成年麻美的安藤樱，简直像俄罗斯娃娃一样神似。）因为不想当食蚁兽、鲭鱼，还有海胆，麻美只好一回又一回地重启人生，每一回都一样但不一样……