赵琬仪：来自星星的你们

只要有出发的冲动，踏出去，走下去，愿意和自己不一样的伙伴碰撞创意，无论多忙都守住截稿、出版的时间契约，宇宙的神秘力量会来帮助你。

三年防疫，带走了哪些，带来了哪些？

读者也许已经不记得疫情前《联合早报》副刊开多少页，作为版面被瘟神吃掉的编辑，纵使记性不太好，至今却记忆如新。

一整版供青年作者发表作品的《取火》就这样缩减为不定期在《@世代》出现的栏目。《取火》少说有二十多年历史，还记得1990年代，我上大学时，《取火》《文艺城》两边投稿，当年的习惯是散文投《取火》，小说投《文艺城》。

传统媒体转型，纸媒前景充满不确定性，消失的版面很可能一去不复还。

一门关上，一门开启。《取火》扩充版图，取了洋名开了社媒Instagram（@litupourworld）账号，换上全新的编辑阵容（编辑们平均年龄25岁以下），月月更新，步步探索，从2021年7月试刊，走到现在，不到两年时间，编辑部决定转战网站，储备能量，争取日后回归纸本。

在杂务困身悲白发前，我想把《取火》IG BTS（behind the scene，幕后花絮）记下来，日后记忆失色，文字为凭。

早报副刊2012年开辟青年作者专栏《字食族》，每周在《取火》刊载。《字食族》隔年招募新作者，至今已有七代作者，46人。

网络时代，年轻人不愁没有发表作品的平台。百年老店如《联合早报》至今还能吸引年轻人的青睐，应征字食族；被选上的学生作者，文采是基本要求，他们的文字展现了个性、才情、用心与认真。

一次聚会，第四代字食族G提出，怎么让作者们卸下专栏后仍有联系？那时候，我没有答案。没有答案，是因为没有感到事情的紧迫性。年轻写作人，喜欢和文字相处，未必都喜欢和陌生人交往。出版、发表的意义对于21世纪十几二十岁的少年来说，可有可无，不清不楚。那是疫情前。

疫情第一年，第三代字食族三月到副刊实习，帮忙整理字食族的档案资料。五代作者32人，除了投身文字和媒体工作的，还有多少人继续写作？第六代七名作者完成专栏任期后，还会继续投稿？

时下大专生玩IG，分享生活、发表创作，于是动念在IG开辟平台，邀请G、三月，和第六代字食族小黄“创台”，后来加入的联合学生俱乐部美术通讯员KY、第五代字食族四腿、第七代字食族P和路安，在踏出家门得戴口罩，线上会议为日常，堂食聚会限定人数……瘟疫蔓延时，我们开展一段段意想不到的文字旅程。

进入第二年，小黄说在IG刊长文不会被好好阅读，应该有一个正式的网站好好地展示投稿文章。构思字食族进校园活动时，四腿说要有纸本成品引起话题。做网站吗？出书吗？做杂志吗？每一个问号都是无限的可能性。对于无限、可能性这两个关键词，我的联想总是：好玩、有趣；挑战或者困难从来不是障碍，而是有待攻克的谜题。

正如当初开设IG平台时，没有想到字食族作者也具备美编才能，无数个等待最新贴文上载的晚上，常为文编、美编的创意与才华惊艳，也看到就在许多人觉得时间被疫情偷走时，年轻作者们在21世纪历史进程中人类最茫然的时刻，透过文字与创意悄悄地成长与蜕变。现在，取火IG编辑们要动手动脚在网络世界搭建一个更全面的舞台，走到这一步，不管下来故事怎么发展，我都视为奇迹。

这是很奇妙的经验，只要有出发的冲动，踏出去，走下去，愿意和自己不一样的伙伴碰撞创意，无论多忙都守住截稿、出版的时间契约，宇宙的神秘力量会来帮助你。例如，取火IG编辑部今年迎来第五代字食族F、第七代字食族Z，期待她们带来新的刺激与花火。

网站的定位，取火IG编辑部还在酝酿中。2023年字食族编辑部开始走进校园，与学生面对面对话写作，完成这段旅程，答案也许现身，或者开启另一道任意门。

互联网时代，纸媒被视为过时工具，永不过时的是传播知识，阅读作伴，交流思想，联结情感的渴望。作为跨过两个世纪的“中间世代”，我们责无旁贷，没心没肺的人工智能帮不上忙，守护纸媒养成几代人的情怀，还好有来自星星的你们。