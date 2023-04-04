点智慧：世界是什么样子？

“心美，世界就美…”

星云大师说：分享故事：信徒问智者：“诸佛菩萨的国土都很美、很庄严吗？为何释迦牟尼佛的娑婆世界又称秽土呢？”

智者说：“阿弥陀佛的极乐世界当然很美，所以称为极乐净土；药师佛的琉璃世界、琉璃淨土也很美，十方世界诸佛的世界都很美。释迦牟尼佛的娑婆世界，是五浊恶世，很丑陋很肮脏，但这是人类眼中的世界，并不是释迦牟尼佛的世界。”

在《维摩经》里，释迦牟尼佛的大弟子舍利弗尊者，也曾怀疑释迦牟尼佛的国土不净，于是佛陀以足趾按地，眼前的世界立刻变成一片金色，富丽堂皇，无量庄严，佛陀对他的弟子说：“现在你看到我的世界了吗？”

所以，世界是什么样子呢？各人所看到的世界，其实就是各人的心所呈现的。你心中的世界很美、很慈悲，你眼中的世界就很美、很庄严；你的心是丑陋、肮脏的，所看到的世界就是污秽、混浊的。

心安

我们的世界被称为娑婆世界，人与人之间冲突不断，历史上也从不缺乏杀戮场面。我们要如何改变这个世界，可以从个人做起。我们可自问：如何让自己做到与人和谐相处？重要的是从心安做起，当自己的内心平安，对于外境就能不受影响，也不会与别人冲突。

心安即是安定自己的心，当遇到不平的事，如受污辱、欺负时，不要以冲突的方式让事情更加严重，佛经中有个《箭喻经》就指出，当有人射你一箭时，此时应先疗伤，而不是不断的愤怒、指责敌人，这样对于伤势没有助益，只是让心情更加恶劣。因此，当不平的事发生时，一定要先让心安定下来，不要引起更大的冲突，造成两败俱伤。

“心安就有平安、利人便是利己”，如果我们每个人都能寻求共同的伦理价值，达到消弭冲突，那么，我们的世界不是变得更好吗？

深浅

王阳明（中国历史上重要思想家）说，宇宙是我的心，我的心就是宇宙。佛经说，悟者所居之外，大地无寸土；又说，心外无一法。唯识家的三界唯心，万法唯识，世界只是我们心空中的一朵云彩而已。

如果是一个圣者，到达觉悟以后，宇宙世界就会自然成长在心里，除了心中的世界以外，没有其它的世界。心外的世界，是科学家那个冥顽不灵的世界，是一个物质的世界；佛教把世界放在心里，世界就有了生命，宇宙大千就是许多活动的世界。

一花一世界，一叶一如来，每一个有情众生，都依着自己迷悟的深浅，而能显现出不同的世界。吾人不要向心外去探讨世界，要向心内追求，把宇宙纳于胸中，对宇宙万物便可以了然。因为法界之宽，其实也只在当下一念。