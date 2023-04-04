南法蔚蓝海岸的古城昂蒂布（Antibes），实在迷人。很多艺术家或作家，譬如：克劳德·莫奈、毕加索、马克斯·恩斯特、莫泊桑、菲兹杰拉德、格雷厄姆·格林都曾来此逗留，或长或短。莫奈画了不少昂蒂布的风景；毕加索和昂蒂布的缘就更深了，这里的格里马尔迪城堡曾是毕加索的工作室，毕加索在此创作大量作品。1966年，格里马尔迪城堡成为毕加索美术馆。

在蔚蓝海岸我们旅行了十多天，其中在昂蒂布住了两天，其实昂蒂布不大，一天足矣，正是多出来的一天，无目的的漫游，让我们更加喜欢这个小城。昂蒂布老城可追溯到铁器时代，经历古希腊和古罗马时期，拥有2600年的历史。老城区，我们逛了又逛，在跳蚤市场还买了一盏老酒精灯，爱不释手。老城的普罗旺斯市场活色生香，瓜果蔬菜，应有尽有。有一种普罗旺斯产的绿色番茄，十分美味。还有各种调味料、蜂蜜、香肠、乳酪、橄榄油、鲜花。早春二月，素有“南法小黄花”之称的金合欢（mimosa）盛开，市场里五欧元一大把。普罗旺斯市场曾被美国有线广播公司评为全球十佳鲜货市场之一。

如果你想看毕加索在昂蒂布的作品，那就得来昂蒂布。他捐赠出自己在蔚蓝海岸时期的所有画作，只有一个附加条件，那就是“所有画作必须永远留在昂蒂布”。毕加索迷，是一定要来朝圣昂蒂布的，因为他在南法蔚蓝海岸的创作，只有这里可以看到。这一时期，他画静物、半人马、半人半兽、人身羊足的农牧神，充满了想象和乐趣，是对大自然的“再创造”。