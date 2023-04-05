“摆对心态，更好地成长…”

星云大师说：分享故事：一群鸭子在河里游泳，父亲便问儿子：“你看到了吗？小鸭游出小路，大鸭游出大路，有的鸭子在前面，有的鸭子在后面，但是每一只鸭子最终都游到河的对岸去了。”儿子说：“是啊，那么，小鸭是不是也要更努力地游，希望有朝一天能追上大鸭？”

父亲笑着说：“其实，鸭子游泳和做人的道理是一样的，小鸭不应该把追上大鸭作为目标，人与人之间也不需要比较，只要努力走出自己的路就好。在人生的路途上，不管自己的步调如何，只要是自己走出来的路，这条路就是属于自己的。因为和别人处处较劲是件痛苦的事，也会有碍自己的身心发展。”

本色

人不可能孤立在世上生存，所谓“众缘和合”，因为我们生存的环境不完全掌控在自己一个人手上，所以，进退之间得先识己识人，而这两者又以识己更重要。

识己的意思是要了解自己的优缺点，世间上的人，聪明才智贤愚不等，但难就难在能保持自己的本色，因为本色就是最美。这世上没有绝对的美与丑，美与丑通常是可以相互转让的，但有一点可以肯定，就是最美的往往都来自本色、来自自然。所以，不要在乎别人挑剔的眼光，不要把时间和精力去追求别人的成功，保持自己的本色，追求自己的志趣，你就是最美的。

本色人生，保有一颗温和高贵的心，待人接物，风清月朗，便能享受到生活的美好，这才是真正的人生智慧。

自性

我们看竹子，它们用了四年的时间，仅仅长了3厘米。可是，从第五年开始，竹子却能以每天30厘米的速度疯狂地生长，仅仅用了六周的时间，就长到了15米。

这何尝不就是我们成长的启发吗？我们可以用之前的几年，让自己像竹子一样，将根在土壤中延伸了数百平米，然后，等到因缘具备、时机一到，就能有充分发挥自己的空间。竹子的生长，也寓意着吾人生命的成长，就是要靠许多的逆境来磨炼；当逆境来的时候，正是我们愈挫愈勇的时刻。

现代的年轻人，因为承受不了逆境的挫折，遇到逆境就想逃避，遇到逆境就忘记初心，改变目标，如此不能与逆境搏斗，最终就只能徒留遗憾，因为，他们没有把本色充分发挥。一个人如果忘失了自己，不管修学什么，都会感觉有所缺失，因为能从心流出，才是自性啊！