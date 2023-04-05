我们大概都说过这样的话“不会再有下一次！”，一般来说都是在情绪较为激动的时候所表达的不满。像买东西或用餐被砍菜头，看了没有诚意的不值票价的演唱会／电影，帮了人家一个大忙或努力付出却得不到一声谢谢或感激，或是好心却被人占了便宜。再不然，听信了一次又一次的敷衍。一次，两次，也许还能算了原谅，再被耍第三次，就真的不能再有下一次了。

有些时候，真挚的心换来的是阴险的假惺惺，不论是生活上的职场上的，朋友之间还是同行之间，被欺骗／蒙骗／被占了便宜／没有得到应有的尊重是最让人难过和沮丧的事。每一次的心灰意冷以后，整个脑袋都是“不会再有下一次”的愤慨，起初几次心善心软，可以做到不计较，“算了”是不浪费自己生命的最佳反应，事实上很多的怨恨愤慨怒气都难以长久，不值。但当事情越来越过份，一个两个真以为你是好欺负没有能力反抗／抗议的傻瓜，把你当成理所当然看似永远只能唯命是从的人，你知道是时候把尊严开始一点一点捡回了。

这不是要做给任何人看的举动，“不会再有” 实际上是对自己的交代，是不是委屈，有没有受伤害，要不要继续头低低，能不能再忍受，都是自己的决定。当然，有些后果得自负，比如当你决定和一个再也忍受不了的人决裂，也许会失去一些机遇；或当你不想再浪费时间看商家的脸色等一枚梦寐以求的腕表，而决定到二手商那里以高价入货。这类例子很多，基本上是若有能力，就能“不会再有”，至少那是不必看人脸色的畅快，是一种决定了“不会再有”以后的自傲。