喝一口茶,放一回空,就如在人生密密麻麻的字里行间,适度按下一次的空白键,让自己在这短短的空白里,找回呼吸的频率。

谁想2023年就这样流逝了四分之一,一季过去了。去年年末起,这数月以来,我都刻意放慢步伐,许多工作都婉拒了,想把心重新收起,收回到自己双手微微合拢的掌心里,如掬着一泓荡漾的秋水,水中倒映着澄净的月光,努力让水面平静,让明月成形。

生活宛如季节流转,一程过去,一程开启。每一段旅程的交接,都是思绪的重新整理,尚未厘清前,大可放慢或暂停脚步,一切没什么好急的。喝一口茶,放一回空,就如在人生密密麻麻的字里行间,适度按下一次的空白键,让自己在这短短的空白里,找回呼吸的频率。

只是过程中,难免还是会感到些许焦虑,仿佛自己不事生产,不务正业,颇为愧疚。然而更多时候,却又是乐在其中。这种快乐,是我无需多做他想,因为每天生活都形成了一套简单得不能再简单的规律,只要认真按着规律逐一完成,就能重新把握住自在的气息。

泰戈尔经典诗句有云:快乐很简单,但简单却很难(It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple)。看来我们唯有先学会如何简单,自然也就离快乐不远了。只是如何方能简单?或许是不多想,不多要,不多为,不多得吧?

真要说来,活着最单纯的,或许莫过于植物了。从小小种子萌芽一刻开始,一生就只是专注于接受日光雨露的滋养,心无旁骛地舒展枝叶,开花结果,长成属于自身挺拔的姿态,扎稳根基,不迁徙,不侵袭,一辈子就满足于所扎根的方寸土地。或许正因无心,所以无旁骛;心都没了,何来杂念?看似不动,实则努力生长,枝叶迎向天空,根须深入地底。

一直以来都钟情于树木,十年前曾执笔写了一则文字,题为《来世,我不要做人》,原因很简单,只因我早就想好了,来世成为一棵树。那时这么写着:

做人有何不好呢?没什么不好,就是太容易分心,太容易贪心,太容易伤心,太容易多心,太容易烦心。来世我不要这颗心了,只要依循自然的法则生长,不过问,不怀疑,不勉强。而最无心的,或许就是植物吧?所以下一世,我要做植物,更确切而言,是一株树,一株大树,一株会开花会结果的大树……因为无心的树,根本不会在乎自己有多壮大;它不会晓得自己的壮大,能编织浓郁的绿荫,供人纳凉,而茂密的枝干,能庇护动物虫鸟。也不会在乎能否按季开花;它不会明白满枝头的繁花,会撩起少年的满目春色,而弹落的点点花瓣,会烘染文人的绚烂诗句。更不会在乎能否结出果实;它不会知道果实的清甜,能喂饱动物虫鸟,而果实的芳香,能唤醒人们生活中简单的美好。它就是一株树,一切自有定数,它只是按照定数生长;只不过贪心的我,要它成为一株最好的树。

这些天晚上喂猫归来,经过住家楼下的街树,空气中浮荡着馥郁的馨香,似胡椒辛辣,又似柠檬清新,颇为醒脑。这香气是熟悉的,那是香灰莉木花朵的芬芳。因这香气,我的步履仿佛也轻盈几许。想起了泰戈尔另一句诗:世界吻我心灵以痛,要我报之以歌(The world has kissed my soul with its pain, asking for its return in songs)。我今生福报还算是不错的,虽非大富大贵,却也无大风大浪,至少到目前一切皆平顺安然。今生不是树,开不了繁花烂漫,让满庭芬芳,结不出硕果累累,与众生分享;世界对我很好,只是我五音不全无从报以最好的歌声,那就容我以画作花,报之以花吧!