喝一口茶，放一回空，就如在人生密密麻麻的字里行间，适度按下一次的空白键，让自己在这短短的空白里，找回呼吸的频率。

谁想2023年就这样流逝了四分之一，一季过去了。去年年末起，这数月以来，我都刻意放慢步伐，许多工作都婉拒了，想把心重新收起，收回到自己双手微微合拢的掌心里，如掬着一泓荡漾的秋水，水中倒映着澄净的月光，努力让水面平静，让明月成形。

生活宛如季节流转，一程过去，一程开启。每一段旅程的交接，都是思绪的重新整理，尚未厘清前，大可放慢或暂停脚步，一切没什么好急的。喝一口茶，放一回空，就如在人生密密麻麻的字里行间，适度按下一次的空白键，让自己在这短短的空白里，找回呼吸的频率。

只是过程中，难免还是会感到些许焦虑，仿佛自己不事生产，不务正业，颇为愧疚。然而更多时候，却又是乐在其中。这种快乐，是我无需多做他想，因为每天生活都形成了一套简单得不能再简单的规律，只要认真按着规律逐一完成，就能重新把握住自在的气息。

泰戈尔经典诗句有云：快乐很简单，但简单却很难（It is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple）。看来我们唯有先学会如何简单，自然也就离快乐不远了。只是如何方能简单？或许是不多想，不多要，不多为，不多得吧？

真要说来，活着最单纯的，或许莫过于植物了。从小小种子萌芽一刻开始，一生就只是专注于接受日光雨露的滋养，心无旁骛地舒展枝叶，开花结果，长成属于自身挺拔的姿态，扎稳根基，不迁徙，不侵袭，一辈子就满足于所扎根的方寸土地。或许正因无心，所以无旁骛；心都没了，何来杂念？看似不动，实则努力生长，枝叶迎向天空，根须深入地底。

一直以来都钟情于树木，十年前曾执笔写了一则文字，题为《来世，我不要做人》，原因很简单，只因我早就想好了，来世成为一棵树。那时这么写着：

做人有何不好呢？没什么不好，就是太容易分心，太容易贪心，太容易伤心，太容易多心，太容易烦心。来世我不要这颗心了，只要依循自然的法则生长，不过问，不怀疑，不勉强。而最无心的，或许就是植物吧？所以下一世，我要做植物，更确切而言，是一株树，一株大树，一株会开花会结果的大树……因为无心的树，根本不会在乎自己有多壮大；它不会晓得自己的壮大，能编织浓郁的绿荫，供人纳凉，而茂密的枝干，能庇护动物虫鸟。也不会在乎能否按季开花；它不会明白满枝头的繁花，会撩起少年的满目春色，而弹落的点点花瓣，会烘染文人的绚烂诗句。更不会在乎能否结出果实；它不会知道果实的清甜，能喂饱动物虫鸟，而果实的芳香，能唤醒人们生活中简单的美好。它就是一株树，一切自有定数，它只是按照定数生长；只不过贪心的我，要它成为一株最好的树。

这些天晚上喂猫归来，经过住家楼下的街树，空气中浮荡着馥郁的馨香，似胡椒辛辣，又似柠檬清新，颇为醒脑。这香气是熟悉的，那是香灰莉木花朵的芬芳。因这香气，我的步履仿佛也轻盈几许。想起了泰戈尔另一句诗：世界吻我心灵以痛，要我报之以歌（The world has kissed my soul with its pain, asking for its return in songs）。我今生福报还算是不错的，虽非大富大贵，却也无大风大浪，至少到目前一切皆平顺安然。今生不是树，开不了繁花烂漫，让满庭芬芳，结不出硕果累累，与众生分享；世界对我很好，只是我五音不全无从报以最好的歌声，那就容我以画作花，报之以花吧！