“自古以来，都以为人死之后便是鬼…”

星云大师说：分享信息：昨天是清明节。“清明”是二十四节气中的第五个节气。《历书》载：“春分后十五日，斗指丁，为清明，时万物皆洁齐而清明，盖时当气清景明，万物皆显，因此得名。”清明节，既是节气又是重要的祭祀节日。提起清明节，很多人脑海中都会浮现一首诗——“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂，借问酒家何处有，牧童遥指杏花村”，诗句出自唐代诗人杜牧。

清明作为节日是为纪念、作为节气却有很多风俗习惯。民俗学者称，古代的清明节，除了有祭奠逝者的悲伤，还有万众踏青、郊游、戴柳、射柳、斗鸡、放风筝、打秋千、蹴鞠（踢球）等种种活动。放在现在，清明节专为追思和祭拜亡者。

佛教是积极提倡孝道的宗教。释迦牟尼佛出生后一个星期，母亲摩耶夫人过世。即便母亲过世，也有生养佛陀的功德，佛陀成道以后，曾经有一段时期不在人间。经典记载，他到忉利天（梵语，译为三十三天，在须弥山的顶上，距离这个世界约三十余万里的地方，人间百年为其一日一夜）为母亲说法去了。除此之外，父亲净饭王去世时，诸王子们商量要以什么方式让父王出殡，在一旁的佛陀听了，说道：“我也要参加一份。”由此可见，佛陀是很重视孝道的，即使他成佛了，也亲自为父王担棺。

阴阳

华人焚烧纸钱的习俗，自汉朝以后开始，比如王玙（唐朝官员，因研究巫术及为唐肃宗雇用为巫师而受其宠信）说：“汉以来，丧葬瘗钱，后世以纸寓钱为鬼事。”这是说从汉朝开始，人死之后，丧葬之时要用钱币与死人同葬。中国自古以来，都以为人死之后便是鬼，所以《说文解字》也说：“人所归为鬼”；人死既为鬼，拟想鬼的世界也同人间一样，只是阴阳两界不同而已，故以为鬼也需要生活，也需要用钱，所以就用钱币殉葬。后来有人觉得用真的钱币太可惜，便用纸来剪成钱的形状，以火烧了给鬼用。

事实上，佛教不以为人死之后即是鬼，佛教讲六道轮回，人死了以后，可能生天，可能再投胎做人，当然也有可能堕入地狱、饿鬼或畜生道，做鬼仅有六分之一的可能。

大孝

佛教不相信经过焚烧之后的纸库锡箔能够供鬼受用。佛教只相信死者的亲属可以用布施、供佛、斋僧的功德，回向和超度亡灵，其他的一切，都是迷信。如果有钱，应多做布施贫穷及供奉三宝的功德，唯有如此，亡灵才能得到真正的益处。

佛教一切都主张虔诚心的感应，如果心力到了，不用焚疏，必然有用，否则的话，纵然焚化了千百张字纸，又有什么用处？清明节祭祖的礼俗固然好，但是如能时常前往探视，而非每年只在这一日去祭拜，会更加理想。

真正的追思祖先是不废旧礼，奉行古训，涵养道德；慎终追远是行大孝，善用父母给予我们的身体利益人群，行善付出，将功德回向给父母，这就是最好的追思与孝顺。