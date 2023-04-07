“能帮助我们抛除恶习的，都应诚心接受教导…”

星云大师说：分享故事：富人晚年得子。孩子出生时，家里种种珍宝自然涌现，因此占卜的说：“恭喜！这婴儿的福德大，为您带来财宝，应该取名善财。”善财童子生来聪明活泼，善解人意，长者对他疼爱有加，但唯有一事令长者担忧，就是善财童子并不喜欢听关于“发财”的事。他想做追求真理的人，采集种种善法的财宝，来供养所有爱好真理的人。

他在参访文殊菩萨时，让他发现了人生的真义，于是，他发愿行菩萨道。文殊菩萨告诉他：“你要学习普贤行，最基本的方法，就是参访善知识。”善财童子面有难色地说：“我不知道哪里有真正的善知识可以参访，我无能力分辨善恶。”

文殊菩萨说：“对于善知识，应该将心力集中在他的德行、特长上，去效法他的优点，而不要去评判、挑剔他的过失、弱点，这就是参访的第一义。”善财童子参学的善知识中，有菩萨、仙人、比丘、比丘尼、优婆夷（女居士）、婆罗门、国王、医生、航海家、童男、童女等人，遍及各种身份行业、种族阶层都来教导他。可见得善财对于善知识们，没有丝毫差别对待，一心尊重与礼敬。

健全

常不轻菩萨（释迦牟尼佛的前世，是不轻视他人，修尊重行的菩萨）说：“我不敢轻视汝等，汝等皆是未来佛”。他以身教高度展现了人人皆有佛性的平等精神。我们不管做任何事情，如果能以谦卑、恭敬的心，尊重他人，自然就能去除傲慢；如果不懂得尊重，要想获得因缘和帮助，是很困难的。

因此，平等尊重，没有尊卑贵贱、男女长幼的分别，只要是能帮助我们抛除恶习，健全人格的，都应该诚心接受教导，从中将我慢胜他的心，一扫而光。

尊敬

一个人如果心太满，就像一只装满水的杯子，再也容不下一滴水时，就只能故步自封，任何教诲、劝诫都容纳不了，实在难有什么进步。所以，能成为一个纯净而可以盛法的器皿，都要归功于对一切众生人格的尊重。

我们能平等尊重，社会就不会有高低阶级的分别。所谓行行出状元，只要是对自身职业有所专精，对大众有所服务，都值得我们从中学习。例如：农渔劳工者，以改良创新的抱负，带给我们丰富的食粮；清道夫，不嫌脏乱的打扫，给了我们干净的环境；资源回收者，点滴勤俭的将破铜烂铁锻炼成金；演艺人员，忍受责骂也要将人生百态维妙诠释；工程人员，脚踏实地一砖一瓦的建设。他们所付出的努力，都应该受到世人的尊敬。