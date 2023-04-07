施莉芳：“一粒”“种子”

春节前后，买橘子的人多了，除了自己吃，走亲访友都会奉上橘子两个，寓意大吉大利。水果铺前常有人发问：有种子吗？初听有点纳闷，这里八成多的人家住政府组屋，公寓也是楼房，要种子干嘛？听得多了，终于搞明白，原来问的是橘子有核还是无核，“种子”一词的应用让人忍俊不禁。

本地人中文（华语）口语对量词的使用，也是极尽简化。就说水果，大致是圆形的，一律称粒，小至苹果、橘子、梨，大到西瓜、榴莲、波罗蜜，统称“一粒”；蔬菜也是，洋葱、南瓜甚至冬瓜。最好笑的是人与动物统称“只”，个头高的称为“大只”、个头矮的称为“小只”，如果又矮又瘦，那就是“小小只”了。形容词也是词穷，不管是好吃的、还是好看的、好听的，全是“美的”。

新加坡的官方语言是英语，特殊的国情和经济发展模式决定了英语的主导地位，自上而下重视英文，全力培养国际人才；学校开设双语课程，不是我们想当然的英语、华语齐头并进，而是除了英语之外，各族学生学习自己的母语。华人家庭如有祖父母一起居住，小孩子还能说一点华语；年轻夫妇与孩子之间基本都说英语。幸亏教育部把华语列为升学考试科目，但好多学生对华语畏难，学习华语仅仅为了应付考试。现在年轻人唯一讲华语的地方是小贩中心，出去吃饭，摊主多数是老一代华人，他们是说华语的主要群体。