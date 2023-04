是头一回,耕耘的汗水糅合着收获的喜悦,难掩长期积弱熬出头来的复杂心情。

半年前我与朋友餐聚,席间年轻辈兴致盎然表达了去看“Everything Everywhere All at Once ”这部电影的意愿,我当时对它无所知,也就兴趣缺缺。不料近日媒体掷下重磅喜讯:它扬威奥斯卡,横扫七大奖项。片中的女演员杨紫琼攻关成功,摘下影后桂冠,惊喜全球华人。她的锋芒,任性地覆盖了所有人,包括该片同时获得最佳影片、最佳导演、最佳男配角的光芒,风头一时无两。

纸媒与网媒上的大小道消息铺天盖地,喜气腾腾。我读着这些信息,发现这部影片有四个中文译名:中国大陆通用《瞬息全宇宙》;台湾译名《妈的多重宇宙》;香港垂青《奇异女侠玩救宇宙》;本地通称《天马行空》。我好奇了,上网查看,确定它是科幻片,贴着时髦的多重宇宙标签,剧情在多层面的平行宇宙里自由出入,看来也能检测观众的时尚指数是否达标。

我读着它的本事,直觉上年纪的观众会看得神佛满天。传统电影的创作手法,哪栓得住网络时代思维走野、天马行空的想象?剧情在不同的宇宙中跳进跃出,切换速度如出没不定的野风,鹤发看官得有犀利的眼力和灵光的反应,方能应付新娱乐带出的节奏。我闲时观看频幕里的电竞游戏,领教过它电光火石般的疾速变化,步伐跟不上,想起了弱视的糟老头们雨夜开车,对路面上错落反照的光影线条,行驶得心慌慌的情景。