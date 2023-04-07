清明节与农历新年、端午节、中秋节并列为华族四大传统节日。作为二十四节气中的第五个节气，它在名称上具有 “清新明净”的字义。春天里，空气清新，阳光明亮，绿意萌发，生机勃勃，令人向往啊。然而，一般国人对清明的认知却止于祭拜扫墓追思祖先。每年4月一到，体贴的LTA便会在公路指示上亮起清明路况通知，善意提醒国人通往万礼、光明山、蔡厝港等公路可能出现交通堵塞。这也算是岛国特有的清明景象吧。

比起其他节日，清明相对冷清。首先，位处赤道的岛国，常年阳光明媚，绿意盎然，让人感受不到清明“催护新生”的自然意涵。终年是夏的酷热天气更不会让人产生外出踏青，亲近自然的兴致。其次，清明并非喜庆节日，不能欢腾地高调庆祝；清明扫墓的传统习俗更为它增添了几笔悲伤的色彩，树欲静而风不止，子欲养而亲不待。一谈到清明节，大家想起的不外是唐诗“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂，借问酒家何处有，牧童遥指杏花村。”（杜牧）

其实，清明节之所以冷清还与缺了一样食物有关。四大传统节日，唯独清明节少了一样节日代言食品，据说这与清明节挨着寒食节有关。众人皆知并形成集体记忆的新年肉干甜、端午粽香飘、中秋月饼圆并不见于清明节，虽然也有一些人家在清明时吃薄饼（润饼）和青龟粿（青团）。在节日与商业活动并生共存的现代社会里，传统节日氛围的营造往往有赖于商业宣传手段。因此，缺乏具有商业价值的节日仪式性食品对清明节是相当不利的。毕竟，民以食为天，特定的节庆食品意味着一定的社会既存感：新年到“lohei”季，普天同捞乐融融；端午不识屈原没关系，粽子照吃龙舟照赛；中秋不放假也没事儿，送盒月饼表心意。

百行孝为先，清明是礼敬祖先，慎终追远的重要日子。然而，现代人更重视现世感，越来越多人认为亲在子孝更有意义，市场嗅觉灵敏的商家于是大力推广母亲节，甚至衍生出了父亲节。至于离世先人，便只刻记在冷清的清明节和遥远的坟头或灵骨塔里。某日在韩剧里再见摆桌撒酒拈香祭祖的家祭场景时，才想起国人迁入组屋后，家家户户的祖先牌位逐渐消失，原本属于常态性的家祭活动也淡出了家庭生活。

慎终追远的文化如何延续并发展？清明节其实具有“感恩纪念”的宏观意涵，属于放诸四海皆准的普世价值观，例如美国的“感恩节”，起源不同但异曲同工。或许，来年推广华族文化时，不妨将清明节重新定位为华社的感恩纪念节，重新为它注入一些活水？