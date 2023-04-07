好久没尝带家乡风味的虾面，大概是想家了。外子说裕华小贩中心有一摊，不错。半年没去了，还在吗？满怀希望走过去，想到疫情严峻时有不少摊位易主或搁置待租，虾面摊还在，心里乐也！高高兴兴叫了：虾面一碗，吃的。还没走到座位立即想到，不是不是，我要的是粿条或米粉，不要面！年轻女摊主笑笑说，可以！我不禁莞尔一笑。

那碗虾粿条米粉汤，除了虾，还有鱼饼、肉片及豆芽蕹菜，淡淡的清香味，恰到好处（那是虾头虾壳和骨头熬煮出来的），很有我老家虾汤的味道。我边吃边点头，非常满意。看我一脸欢愉，年轻女摊主趁空档凑过来，坐在我身旁聊了起来。看到摊位牌子上方陈列着加料价格表，比如鱼饼、猪尾、猪皮或虾，一清二楚列出价格。在这里吃虾面可选择另加不同的材料，挺好嘛，我说。这位听口音来自马来西亚的姑娘，认为现在的人吃东西很有要求，多些花样有得选择，虽然要准备的功夫不少，每天凌晨摸黑出门，看到顾客吃得开心，并不觉得辛苦。

对咯，像我，通常喜欢吃虾米粉粿条汤，很少吃虾面，不论是汤的，干的，都一样。下回我还要加份猪皮，补补胶原蛋白，哈哈。食物受到我的认可，她一脸欣慰。并说有人不敢吃猪皮猪尾啰！“我自己一手包揽，没人可替班，得与隔壁摊主互相照应，人有三急嘛！”原来隔壁筝姐来自中国安徽，到岛国卖的是鱼片汤，有炸鱼或鱼头可选，汤头完全本地口味，做得不错。她接着说：可惜，筝姐自己却没学会吃本地风味食物。像虾、鱼饼、猪皮及猪尾，她都不吃。只会吃猪肉，而且是家乡的煮法，一成不变！接着又说：“忙起来，摊主之间互相交换食物果腹，她这不吃，那不吃，选择很少。来了这里快30年了咧！”