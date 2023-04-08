“对自己的缺点加以改进…”

星云大师说：分享故事；小芳刚结婚与婆婆同住。一天她发现冰箱有一些剩下来的各种水果，便将水果打成杂果汁。婆婆看到了，连喝好几杯还赞好。之后，小芳没过几天就榨一次果汁，下班回家都会发现果汁喝完了。她感到高兴，认为这是自己和婆婆交流的方式。

直到一天，她因身体不舒服，提早回家竟看见，婆婆把她辛苦打的果汁倒进水槽！小芳没让婆婆知道自己看到这一幕，默默地回到房间，愈想愈觉得委屈，心想婆婆一定是不知道为什么讨厌她了。之后，小芳再也没有打果汁，她也越来越敏感，婆婆稍微发出一些声音，或在和别人讲电话，她就感觉婆婆在暗地里说她不是。只要看到婆婆，她就感到压力，后来索性把自己关在房间。

一天，丈夫问起为何感觉小芳和妈妈好像很疏远？小芳一听，泪水忍不住夺眶而出，觉得婆婆真是可恶，自己不愿意喝果汁就罢，竟然还拿这事跟丈夫装可怜。于是，她大哭起来，把事情告诉丈夫。

丈夫于是跟妻子一起到母亲面前，问：“你为什么要把果汁倒掉？”却得到否定的答案。小芳这时还想，自己明明看到了，婆婆还真会演戏！婆婆想了想，接着恍然大悟地说：“我想起来了，好像确实有这么一回事。”小芳打断婆婆的话，大声对先生说：“看吧！妈都承认了！”婆婆接着说了：“有只壁虎爬到果汁里，我能不把它倒掉吗？”

小芳这时非常懊恼，心想为何宁可选择独自难过，甚至愤怒，也不愿意选择问清楚呢？“问清楚”这三个字，许多时候彷彿像咒语一般，能让很多困扰我们的问题，顿时烟消云散！

良方

语言和行动上的误会，就是说者的言语及肢体明明不是这个意思，听者或看者却把它解释成另一种意思，就会产生误会。这时，两方就必须先调整自我，调整到彼此能够接受的程度为止；无论我们采用什么方式沟通，都要明白，沟通需要双方共同的努力，只靠单方面努力是不够的。所以除了要敞开心胸接纳别人外，对于他人刚强、抗拒的心，也要用慈悲心来软化，这样才能达成真正有效的沟通。

人是群体的动物，免不了要与他人沟通，所以，我们就必须接受，每个人因着成长、价值观或文化差异的不同，许多想法或做法都会不同，如果要相处融洽，一定要明白“循序渐进及良好的沟通，才是消除误会”的良方。

谨慎

人与人之间生起误会、摩擦，除了面对面沟通时言词、态度不当，有时则是因为转述的言语失真。这也教导我们：开口说话，还有肢体语言的表现须谨慎，切莫不经思考就让话冲口而出，让容易引起误会的动作形成，进而引发轩然大波。我们可以做的是，每日与自己也要保持良好的沟通，对自己的优点加以肯定，对自己的缺点加以改进，时时保持乐观开朗的生活态度，不要让自己的心中积满不平、不公、不满的情绪，一切随来随遣，误了自己。我们能够与人为善，让别人觉得于己有利，别人也才愿意与你良好沟通。