衣若芬：AI炒作和人道关怀

青年人才荟萃，巨头资本集中，军备竞赛似的人工智能研发可能放慢脚步吗？受惠还是受害，考验的不只是科技进展，更重要的，是“人类智慧”。

2023年3月可能是人工智能研发历史上最火热蓬勃的一个月。先是2022年11月Open AI公开ChatGPT 3.5，随着相应的使用场景和搭配的程序工具陆续推出，可以聊天、写文案、编程、翻译、总结归纳文章，乃至于写小说和论文的强大能力，基本上包办了一般文书处理的工作。最令人惊艳的是，可以用人类日常的自然语言（natural language）作为指令，让ChatGPT去执行，然后再把程式码导出复制到我们想操作的软件，轻松达到指令的目的。于是，不出三个月，一些“用AI躺赚百万美金”“摧毁谷歌霸权”“颠覆社会”等等耸动的标题便在网络上弥漫扩散，“出圈”到大众的视野。

接着，本来也致力于人工智能研发的谷歌公司，在去年工程师训练人工智能LaMDA，疑似出现带有主体意识和“禅意”的对话之后，一度放慢速度，不让微软专美于前，也公开了人工智能Bard。Bard目前只允许部分国家网民使用，因此我只看到经验分享的结果，似乎不如ChatGPT和GPT-4理想。至于百度的“文心一言”，也在这一串人工智能的爆点上登场，嘘声高于掌声。

3月29日，未来生命研究所（Future of Life）发表一封公开信，信中质疑“我们是否该发展最终可能超越我们，比我们聪明，并取代我们的非人类心智？我们应该冒着失去对文明控制的风险吗？”呼吁暂停开发比GPT-4更强大的人工智能系统至少六个月。签署这封公开信的一千多位人士，包括推特的CEO伊隆·马斯克（Elon Musk）、苹果联合创办人沃兹尼亚克（Steve Wozniak）等。我在参加大学关于GPT-4和强化教育的会议时，也有同仁引述BBC新闻，询问是否要联署支持。