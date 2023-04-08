初学56式太极剑，老师在我们练到第15式时问，这招的名字是什么？同学们面面相觑，我却脑神经短路似的喊出“打草惊蛇”！什么？老师大喝一声，打什么草啦！这招是“拨草寻蛇”！那时草丛里如果有蛇，必定会被这吼声吓得仓惶逃窜，而我也希望能像蛇一样迅速地钻入草丛中溜走。

虽然觉得“拨草寻蛇”这名字很贴切，但是想到蛇就觉得恶心，起鸡皮疙瘩。11岁时骑脚踏车经过槟城的蛇庙，原本想进去，看看庙里那些据说在香火的熏陶下都有了灵性不咬人的蛇，可是走到门口时还是犹豫了一下就转身离开了。那时候不明白，蛇比人还单纯，只要你不去招惹它，它是不会来咬你的。有一次上金山的时候，走在前面的伙伴跨过一根横在山径上的树干，我跟着也跨了过去，可是刚跨过去就觉得有点不对劲，树干好像在动，回头一看，那“树干”其实是一条很粗很长的大蟒蛇，还好我没踩到它，它也懒得理我，大家相安无事。大蟒蛇饿的时候会把整头羊吞下去，可是有些人比大蟒蛇还危险，不需要肚子饿，只要起了贪念，什么都吞得下去。蛇虽然没有想象中的危险，但是我还是尽量避而远之，在摩洛哥马拉喀什的德吉玛艾芬娜（Jemaa el-Fnaa）广场上，一名耍蛇人拿着蛇要放在我的脖子上让我和蛇合照时，我就以比跑马拉松快三倍的速度，迅速地逃入了拥挤的人群中……

没办法搞清楚到底是被蛇咬死的人多，还是被人类煲汤或爆炒吃掉的蛇多，彼此互相伤害后，就很难分得清谁欠谁多一些了。人不只想进补时会吃蛇，想喘口气时也会“吃蛇”。想起那个天很蓝，阳光很耀眼的下午，在毛广岛的炼油塔上，英仔指着大毛广岛边一个光秃秃的小岛对我说，那个岛是Pulau Ular蛇岛，待会我们一起过去，干吗去那个啥都没有的岛呢？去吃蛇呀！英仔笑了。蛇岛是一个由珊瑚礁填出来的小岛，这些年来被填得越来越大，像蛇吞象一样并吞了小毛广岛和布星岛（Pulau Busing）。出来工作后自然也吃过蛇，起初还有点忐忑不安，但是最后到了工作和私人时间像牛奶倒入咖啡，再也分不开时，自己也搞不清楚是不是在吃蛇了。