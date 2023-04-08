去了一趟林明，才深切体会到成语“望眼欲穿”的滋味。

参加一群友人组织的马来西亚九日游，高潮活动是到林明看日出、云海，和爬山涉水观赏彩虹瀑布。不料爬至半途，我不慎绊到树根扑倒在地伤到膝盖，自觉无法再前行，只好停在瀑布旁一块大石上歇脚，其他团员包括导游继续攀爬，要赶在太阳升高之前到顶端一睹彩虹瀑布的天然奇观。

待最后一位团员的白色身影渐渐从眼前消失，方始察觉到在这荒山野岭，风啸乌啼，潺潺急流之旁，唯我这受伤的女人孤身站立着，颇有天地悠悠遗世独立之怆然感。眼见分分秒秒过去，望眼欲穿，仍不见团员回返，焦虑感不觉浮上心头：万一有毒蛇近身，不消三分钟我即昏死在地啊。一个多钟头后，正当我快站成一棵树之际，极目远眺，高山流水岩石间一条攀绳开始抖动，慢慢地，一个团员的红衣身影出现了，我几乎泪奔！

一个多小时的望眼欲穿，不过是旅程中一个小小意外，联想一辈子亲情离散骨肉分离，望穿秋水的悲凉，那是何等的折磨！

此行走访几个市镇，无意间竟串成一条替代亲人返乡之路。

第一站槟城，是我母亲的家乡，17岁嫁给从潮汕过番南来的父亲，生下我大哥后她即拜别父母弟妹，随父亲移居新加坡，一生只回过故土一次。如何去想象外婆盼女儿归的煎熬？40年代一水隔天涯呵！

第二站到太平，那是夫嫂的故乡，16岁中学毕业，她即离别父母姐妹，远飞英伦带职修读护理，最后立足狮城，相夫教子，故乡已然成他乡。如何去想象70年代亲家姆放手小女儿远走高飞的心情？

第三站金马仑，当地务农的友人，女儿挥别青绿的菜园，到狮城发展个人事业。问友人妻子，女儿远走他乡，心情如何？她苦笑：很不舍得！

百年前号称天下第一的关丹林明锡矿场，后锡价暴跌锡矿公司倒闭，曾经辉煌的锡乡1986年后就此衰落；全盛时期人口1万5000人，如今不到千户。年轻人谋生在外，唯妇孺老者留守家园，望断云山，孤雁两三声。

自古牧民逐水草而居，21世纪的今日，地球人口流动，人员漂移已是常态，红尘滚滚，各自寻觅人生的价值；但午夜梦回，除了故乡的大山大河，牵肠的家乡菜，可还有一双望穿秋水的，母亲的眼睛？