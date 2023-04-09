点智慧：为有源头活水来

“人的心念念念不停，恰如流水…”

星云大师说：分享信息：南宋著名思想家朱熹，在读书方面有很深的体会，他的一首《观书有感》写到的读书感悟，适用于们每一个人。《观书有感》二首·其一：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠那得清如许？为有源头活水来。”

朱熹的这首诗，从字面上看好像是一首风景之作，实际上说的是读书对于一个人的重要性。这首诗包含着隽永的意味和深刻的哲理，富于启发而又历久常新，寄托着诗人对读书人的殷切希望。

要问池塘里的水为何这样清澈呢？是因为有永不枯竭的源头源源不断地为它输送活水！诗作以源头活水比喻我们学习就要不断读书，不断从读书求学问中汲取新的营养，才能有日新月异的进步。

不足

当一个人感到自己的生命有所不足时，就是死水；当一个人不肯发心利众时，就是死水；当一个人不愿把自己的所有分享别人时，就是死水。

所谓“为有源头活水来”，当我们有了般若智慧，就是有活水……我们的真如自性心海，本来就是清净无染的。一如树有根，水有源，只要心中的本源清净，不断地让活水滚滚流出，这一塘水就可以永保清净。所以，每个人应该善用我们生命的活水：枯萎的禾苗，我以甘霖的活水滋润之；嗔恚的怒火，我以忍耐的活水熄灭之；污秽的身心，我以智慧的活水洗净之；焦渴的人生，我以善法的活水饮用之。

改变

可惜的是，有的人保守固执，不把生命、心灵跟大地众生共同活跃起来，宛若一滩死水，无益于世。有的人读死书，死读书，读书死，这都是没有活用生命，故而让生命变成了死水。有的人觉得做人难，人难做，难做人，这也是没有发掘自己的潜能、才华、专长，所以活水不来，就如同死的生命。

人的心念，念念不停，恰如流水，只要能转念，明白一切源头都是自心而起，我们就可以改变，水会流，心会动，当我们把心再活跃起来，就是活水。人性如水，水往低处流，人往高处走；人生能有逆水行舟的精神，逆生死之流而上，生命即可活跃，即是活水。

我们几时能感觉活水畅流？当我们开始感觉心的清净，心的慈悲，能惭愧，能忏悔，我们就知道，我们在未来可以做的更好，生命的价值，也会不一样！